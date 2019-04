Starostové a nezávislí (STAN)

Hnutí ANO by volilo 33 procent voličů, o dva procentní body více než na přelomu února a března....

Doplňovací volby do Senátu v Praze 9 vyhrál scenárista David Smoljak, který kandidoval za hnutí...

Turisté v Teplických skalách na Náchodsku by se mohli dočkat nového návštěvnického zázemí. Projekt...

V Praze 9 finišují doplňovací volby do Senátu. Soupeří v nich starosta této městské části Jan...

Šéf komunistické strany Vojtěch Filip při jednání vedení KSČM ustál to, že v dopisech Finančnímu...

Patnáct let po svém založení mnoho stran a hnutí dávno už zase neexistuje. Ty, které přežijí, ale...

Paralympionikovi a kandidátovi hnutí Evropa společně pro volby do Evropského parlamentu Janu...

Vytvoření širokého předvolebního bloku, který by zahrnul pravostředové strany i ČSSD, považuje za...

Snaha Pirátů a poslanců dalších opozičních stran zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a...

Město Úpice na Trutnovsku zřídí městskou policii. Ročně to bude stát 2,5 milionu korun. Strážníci...

Vládní hnutí ANO má podle výroční zprávy o hospodaření za loňský rok do konce září vrátit svému...

Volby do Poslanecké sněmovny by podle březnového průzkumu společnosti Median vyhrálo hnutí ANO,...

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nechal změnit čtyři znělky, kterými například svolává zastupitele do...

O křeslo v Bruselu se utkají i Jihočeši. Kandidátky do květnových voleb do europarlamentu už jsou...

Stranám skončila možnost podat kandidátku do Evropských voleb. Přihlásilo se do nich 40 uskupení, o...

Sněmovní volby by nyní vyhrálo s velkým náskokem před ostatními stranami hnutí ANO, dostalo by 31...

Za Prahu elektromobilní, volají organizace. Přibudou desítky stanic

10. března 2019

Do čtyř let by mělo v Praze přibýt šest desítek dobíjecích stanic pro elektromobily. Podle...