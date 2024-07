A kabátek seženu kde? Adamczykovou okouzlila Paříž i česká kolekce

Má s nimi bohaté zkušenosti.

V Soči oslavovala senzační zlato a v Pchjongčchangu, kde Český dům stál přímo naproti olympijské vesnici, zase bronz.

Při letních hrách zase bavila fanoušky v olympijských parcích po celé České republice. Při Riu 2016 odjela do Lipna, při Tokiu před třemi lety se zase ukázala v Praze.

„Já mám totiž hrozně ráda olympijskou atmosféru,“ líčila teď v Paříži nadšeně. „Pokaždé si vzpomenu na to, jaké to bylo v olympijské vesnici, kde se navzájem všichni podporují. Třeba v Koreji jsme měli české pečivo, což jsme obrovsky ocenili. Přidaná hodnota, i když se to nezdá. I tady se mi hned vybaví všechny pozitivní vzpomínky.“

Když tak před pár měsíci přišla nabídka od Českého olympijského výboru, že by mohla oficiálně pro fanoušky otevřít i Český dům přímo v dějišti her, vůbec neváhala.

„Jsem fanoušek, proto jsem přijela! Z téhle pozice jsem olympiádu ještě nezažila a zajímalo mě, jaké to je. Jsem moc ráda, že jsem od ČOV tu možnost dostala,“ popisovala.

Fanoušky v Cabaretu Sauvage pobavila i na pódiu s manželem Markem.

Pochopitelně padly i dotazy na zakulacující se bříško nastávající maminky. Pohlaví budoucího potomka ale ani jeden odhalit nechtěl.

„Nevíme ani jestli to bude holčička nebo kluk, ani jestli to bude snowboardista nebo herec a vlastně ani kdy se to narodí,“ smál se Adamczyk.

Oba je možné o víkendu potkat nejen v Českém domě, ale i v centru Paříže, kterou si spolu prochází. Adamczyková je ve francouzské metropoli vůbec poprvé.

„A zatím se mi líbí, byť je to trochu zkreslené, běžně asi Paříž žije trochu jinak. Někam jsme se nedostali vůbec, někde je zas úplně klid, nejezdí tam auta. Ale jsem nadšená,“ říkala.

Pro ČOV ze svých procházek natáčí i různá videa.

Na Elysejských polích si třeba s manželem zatančili valčík – však mají oba perfektní průpravu z posledního ročníku StarDance. Navštívili spolu i galerii Pompidou, kde obdivovali díla Františka Kupky nebo Pabla Picassa.

„Nádhera. Obrovský prostor i sbírka. Byli jsme se podívat na komiksovou výstavu i na stálou expozici. Jsem vždycky ráda, když můžu ve velkém evropském městě navštívit galerii moderního umění,“ říká 31letá sportovkyně s duší umělkyně.

Fanoušky v Cabaretu Sauvage pobavila Eva Adamczyková i na pódiu s manželem Markem, který je herec.

Však i její dřívější trenér Jakub Flejšar je sochař. To s ním vždycky moderní umění probírala. Že ji estetično táhne, je znát. Moc se jí líbí i česká nástupová kolekce Jana Černého, kterou třeba časopis Time zařadil mezi tři nejlepší z celých her.

„Nástupové kolekce vždycky budí emoce. Slyšela jsem, že i americká se v Americe nelíbila, je to všude stejné. Ale mně se líbí, už jsem zjišťovala, jestli jde někde sehnat ten barevný kabátek!“ smála se.

A jde?

„Nejde! Musela bych se kvalifikovat na olympiádu, což už v žádném letním sportu nezvládnu. To po mně nemůžete chtít,“ vyprávěla rozverně.

Čeští sportovci se chystají na svoji plavbu při zahajovacím ceremoniálu v Paříži.

Spolu s fanoušky pak sledovala epesní páteční zahajovací ceremoniál a byla ráda, že tentokrát neplní roli sportovkyně, ale jen ambasadorky.

„Upřímně, jsem ráda, že to můžu sledovat z Českého domu. Pro sportovce to tentokrát bylo náročnější na čekání, na transport, k tomu ten déšť…“ uznala.

Sama ještě vyrazí zafandit na plážový volejbal, tenis a své milované koně. V pondělí se pak spolu s manželem vrátí domů do Česka.

A jak bude česká výprava úspěšná? S premiérem Petrem Fialou (ODS) se na počtu medailí, které sportovci z Paříže přivezou, neshodla.

Zatímco předseda vlády tipoval deset, česká snowboardistka jich vidí rovnou dvanáct.

„A z toho čtyři zlaté!“ má jasno.