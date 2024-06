Kritiku od pozůstalých nesu těžce, Bek využil majáček legitimně, říká Rakušan

V minulém týdnu jsme po půl roce získali detailní informace k tomu, co předcházelo střelbě na filozofické fakultě. Nejste ani trochu kritický k postupu policie v pátrání po střelci?

To je sugestivní otázka. Vycházím ze závěrů z oficiálních kontrolních míst. Generální inspekce bezpečnostních sborů řekla jasný závěr: Té tragédii jako takové nešlo zabránit. Já tady k tomu řeknu jenom jeden detail. Díváme se do zpětného zrcátka. My teď víme, kde střelec byl, my víme, kde střelec páchal tu šílenost. V té chvíli ale policisté šli za tou nejžhavější stopou, kterou jim dala matka pachatele, tedy že je v Celetné. 240 policistů v té době zasahovalo v Praze, na Staroměstském, prověřovali i jiné veřejné prostory. Z pohledu současných informací mnohé věci mohou vypadat jinak než v té chvíli.

Kdo je Filip Turek, se mělo ukázat dřív. Není to nějaký sympatický chlapík, který jezdí autem, ale nebezpečný člověk.