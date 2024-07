Politici včetně prezidenta gratulovali Krejčíkové k triumfu ve Wimbledonu

„Nádherná zpráva. Myslím, že když se takhle víceméně nečekaně zadaří takový světový úspěch, tak nás to zase všechny pozvedne v národní hrdosti,“ řekl Pavel na dotaz ČTK při návštěvě Spojených států. „Měli bychom to možná cítit i v jiných případech, když se zadaří našim vědcům, vojákům, případně jakékoli další profesi. Protože je vidět, že se ve světě neztratíme a máme na to, abychom hráli první ligu,“ dodal prezident.

Petr Pavel @prezidentpavel Strhující výkon Barbory Krejčíkové! Gratuluji k vítězství na slavném Wimbledonu. Opět se potvrdilo, že český tenis patří ke světové špičce. Báro, děkuji Vám za skvělou reprezentaci naší země.

„Báro, děkuji Vám za skvělou reprezentaci naší země,“ napsal na síti X prezident. „Moc blahopřeji Barboře Krejčíkové k zisku wimbledonského titulu,“ uvedl Fiala.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to po dnešním vítězství Krejčíkové a loňském wimbledonském triumfu Markéty Vondroušové vypadá, že by se „vyplatilo Wimbledon přestěhovat k nám“.

Ke gratulacím se přidali i další ministři. Výkon Krejčíkové ocenil třeba ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) nebo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Velký obdiv za návrat do zápasu ve třetím setu a neuvěřitelné nervy a sílu vůle v posledním gamu. Byly to nervy, ale stálo to za to. Díky za úžasný sportovní zážitek,“ napsal na X předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Krejčíková vyhrála Wimbledon ve dvouhře poprvé. Turnajovou sedmičku Paoliniovou porazila 6:2, 2:6, 6:4 a v singlu získala druhý grandslamový titul po vítězství na Roland Garros 2021. Napodobila loňský triumf Vondroušové. Z českých tenisek získaly v minulosti wimbledonský titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a bývalá trenérka Krejčíkové Jana Novotná.