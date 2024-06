STAN vybral adepty na eurokomisaře, vládě navrhuje Nerudovou a Síkelu

Vedení vládního hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se dnes odpoledne sešlo ve Sněmovně k jednání o své nominaci na příštího českého eurokomisaře. O tom, koho vládě navrhne, hlasovalo vedení tajně. Po dvou hodinách jednání vzešla z jednání dvě jména.

„My jako hnutí předložíme vládě dvě jména, a to europoslankyni a profesorku Danuši Nerudovou a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu,“ potvrdil předseda strany Vít Rakušan.

Podle Rakušana současná prezidentka Komise Ursula von der Leyenová, pokud znovu svůj post obhájí, bude chtít opět dvojici kandidátů, a to ženu a muže. Podle Rakušana tak STAN vyhověl přání. „Za stěžejní považujeme, aby Česká republika získala zajímavé, užitečné, důležité a viditelné portfolio,“ dodal s tím, že premiéra Fialu a předsedy koaličních stran už o kandidátech informoval.

Chceme silné portfolio

Nerudová následně za nominaci poděkovala. „Teď je ten čas na vyjednávání, aby Česká republika pro sebe dostala co nejlepší portfolio a samozřejmě i já se budu k tomu snažit napnout maximální úsilí,“ řekla Nerudová.

A stejně poděkoval i Síkela. „Rozhodl jsem se ji přijmout, protože si myslím, že právě Evropská komise bude mít do budoucna zásadní vliv na budoucnost Evropy. A samozřejmě tím i budoucnost České republiky,“ zhodnotil.

Síkela také připomněl české předsednictví v Radě EU, které podle něj bylo dobře odpracované. „Vzhledem k výsledku našeho předsednictví, bychom mohli mít ambici říct si i o ta nejsilnější portfolia. Pokud se jedná o mně, rád bych navázal na práci na ministerských radách, které jsem pokrýval, a to se primárně týká konkurence, vnitřního trhu, průmyslu a energetiky,“ přiblížil.

Oba kandidáti zmínili, že by chtěli usilovat o ekonomický resort. „Stává se z toho trochu klišé, Česko není členem eurozóny, takže si úplně o ty nejsilnější říct nemůže. Ale ekonomických portfolií je více a je potřeba se rozhodnout, jestli raději mířit na to související s konkurenceschopností, nebo na to, které se týká realizace Green Dealu a týká se více průmyslu,“ okomentovala Nerudová. Podle ní by Česku slušelo portfolio, týkající se regionů.

Výbor strany jednal také o frakci, kam dva noví europoslanci STAN, tedy Nerudová a Jan Farský, zamíří na pět let v Evropském parlamentu. Hnutí se rozhodovalo mezi Evropskou lidovou stranou (EPP) a liberální frakci Renew Europe. „My jsme se rozhodli, že tou frakcí bude EPP,“ řekl po jednání nový europoslanec Jan Farský.

Podle něj je EPP silný proevropský subjekt. U zvažované frakce Renew Europe nakonec v její neprospěch rozhodlo to, že do něj patří opoziční hnutí ANO, které podle Farského má program, který popírá vše, čím Renew je. „V takové frakci jsme si neuměli představit, že bychom mohli být,“ dodal.

Pokud by se vláda rozhodla pro kandidáta nebo kandidáty, za úspěšného z nich by Starostové následně museli hledat náhradu v jejich současných pozicích. „Co se týká potenciálního nového ministra, tak s tím pracujeme a připravujeme se na to vnitřně. Návrhy máme, ale uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ komentoval Rakušan.

Kdo má právo nominovat?

O tom, která strana má kandidáta navrhovat, vznikla po sněmovních volbách jen neformální dohoda při vyjednávání o vládě. Politici se kvůli ústní domluvě proto v poslední době přou. Zejména Starostové s Piráty.

Hnutí STAN trvá na tom, že má s nominací přijít samo, podle Pirátů náleží celé koalici Pirátů se STAN tak, jak kandidovala v posledních sněmovních volbách. Piráti už svého oficiálního kandidáta do Komise oznámili už v květnu. Vládě navrhnou lídra kandidátky do eurovoleb a končícího europoslance Marcela Kolaju. Ten v nedávných volbách neuspěl.

Premiér Petr Fiala (ODS) zatím nechce jména objevující se v médiích komentovat. Minulý týden redakci MF DNES pouze potvrdil, že právo někoho navrhnout vládě budou mít Starostové. „Platí, že eurokomisaře má právo navrhnout bývalá koalice PirSTAN. V mé interpretaci tehdejší dohody to jsou Starostové,“ řekl Fiala v rozhovoru.

Vláda schvaluje kandidáty

Jeho kabinet by měl o kandidátech na eurokomisaře rozhodovat brzy. Ideálně by si měla jména ujasnit do konce června, aby mohla v červenci lobbovat za silné portfolio. Česko má ambici získat jednu z ekonomických oblastí.

Před odletem na neformální jednání Evropské rady v Bruselu Fiala novinářům řekl, že jasno chce mít nejpozději do vládních, případně parlamentních prázdnin. Vládní prázdniny obvykle nastávají v prvních srpnových týdnech, parlamentní v polovině července.

Podstatné podle něj je, že návrh musí schválit vláda, protože je to pak její odpovědnost. „Od té osobnosti se také odvíjí šance na portfolio. Vše si musí sednout dohromady. Není to vůbec jednoduchý proces,“ dodal Fiala.