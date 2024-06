Rakušan zneužil moc svého úřadu proti Turkovi, míní Macinka. Ministr to odmítá

„Přišel jsem, abych se vyjádřil kolem té šílené dehonestující kampani, která se v posledních dnech děje okolo pana Turka,“ začal zakladatel strany Motoristé sobě Petr Macinka. „Je to tak agresivní kampaň, která přesahuje možnosti volebního štábu hnutí STAN a mám obavu, že v této kampani zneužil ministr vnitra Vít Rakušan kapacity úřadu, kterému vládne,“ pokračoval.

Podle Macinky je důvodem k očerňování Turka strach. „Strach, který z pana Turka musí mít je zřejmě opravdu veliký a palebná síla, kterou na něj použili, je zatím nebývalá,“ uvedl.

„Bojím se, zda pan ministr vnitra nezneužívá ministerstvo vnitra k tomu, aby likvidoval své politické konkurenty,“ řekl.

Rakušan se proti nařčení Macinky brání. „Pan ministr rozhodně nevyužívá kapacity resortu k vedení politické kampaně proti žádnému politickému subjektu,“ sdělil tiskový mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. „Ministerstvo vnitra v souladu se zákonem vystupuje ve vztahu k volbám a volebním kampaním zcela apoliticky,“ dodal.

Kolem lídra kandidátky Přísahy a Motoristů sobě Filipa Turka se v posledních dnech diskutuje o jeho sympatiích k nacismu, například kvůli snímku, na němž má zdviženou pravici. Podle Macinky je to celé hloupost. „Filip Turek není neonacista a pokud k něčemu inklinuje, tak je to blbý a značně nekorektní humor na úrovni nějaké české sody,“ řekl. „Je to cílená kampaň, dehonestační kampaň a já se bojím, že ministr zneužívá svůj úřad,“ opakoval Macinka.

Komentátor CNN Prima NEWS Thomas Kulidakis uvedl, že obvinění Víta Rakušana ze zneužití úřadu je opravdu závažné. „Jistě se bude řešit nejen během voleb, ale i po nich,“ řekl.