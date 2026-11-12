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Rok 2027 ve školách. Kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Matouš Waller
  13:35
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Rok 2027 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny

Rok 2027 ve školách: kdy jsou přijímačky, zápisy, maturity a prázdniny | foto:  Petr Topič, MAFRA

Školní rok je prošpikovaný řadou událostí a termínů, pro něž se hodí včasná příprava. iDNES.cz přináší podrobný přehled: nechybí data podávání přihlášek, přijímacích zkoušek, maturit, i prázdnin v celém roce 2027, tak jak je – ostatně jako každý rok – vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Část termínů si však určují školy samostatně.

Každý školní (a potažmo i kalendářní) rok postupuje podle takřka neměnné rutiny – rodiče dětí ve školkách hned zkraje roku řeší zápisy na základní školy, o měsíc později procházejí stejným procesem i nastávající středoškoláci.

Ti se pak na jaře chystají na navazující přijímací zkoušky, jejich starší souputníky ve stejné době čekají maturitní zkoušky. S polovinou roku přicházejí příjemnější „povinnosti“ v podobě letních a následně i podzimních či vánočních prázdnin.

Leden/únor Zápisy do 1. tříd ZŠ

Konkrétní termíny zápisů do prvních tříd základek si jednotlivé školy určují samostatně. Držet se přitom musí zákonných mantinelů – zápisy tak musí proběhnout v období od 15. ledna do 15. února. Termíny z těch původních dubnových už v roce 2024 posunula novela školského zákona.

Zápis do ZŠ 2027. Jak, kdy a s čím přihlásit dítě do 1. třídy?

K zápisu do spádových, či jakýchkoli jiných základních škol, musí rodiče dovést děti, které nejpozději na konci srpna 2027 oslaví šesté narozeniny.

Únor Přijímačky na střední školy

Průběh přijímacích řízení na střední školy je řízen centrálně, stejné jsou i pravidla a všechny postupy. Jednotně jsou stanoveny náležitosti, které musí uchazeč splnit, i termíny zkoušek.

Termíny podávání přihlášek

Každý uchazeč může podat přihlášku na maximálně tři střední školy. K jejich hromadnému podání lze využít portál DiPSy, provozovaný MŠMT. Zásadní je uvedení pořadí škol dle preferencí uchazeče. Termíny pro podání přihlášky se liší podle kola přijímacího řízení:

  • První kolo: pondělí 1. února až pondělí 22. února 2027
  • Druhé kolo: středa 19. května až pondělí 24. května 2027

Alternativou k elektronické přihlášce je podání v papírové podobě přímo k rukám dané školy – v takovém případě je však nutné vyplnit a doručit tiskopis do každé zvolené školy.

Uvedených hromadných termínů se od loňské úpravy přestaly držet konzervatoře. Na ně běží podávání přihlášek dříve – konkrétně po celý listopad 2026.

Termíny přijímacích zkoušek

Náležitosti a konkrétní data konání přijímacích zkoušek se liší podle druhu studia. Zkoušky se dělí na dvě části – jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) složenou z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky, a školní přijímací zkoušku, kterou si daná škola určuje samostatně.

JPZ musí plnit uchazeči maturitních oborů. Nekoná se během přijímacího řízení s talentovou zkouškou (vyjma sportovních gymnázií), ani během zkoušek do oborů zakončených výučním listem či oborů zkráceného studia.

Březen/duben Zápisy do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se od roku 2026 koná vždy v období od 15. března až 15. dubna. Konkrétní termín stanoví ředitel/ka školky po dohodě se zřizovatelem, což bývá obec nebo městská část. Zveřejněny jsou na jejich webových stránkách. Hlásit se mohou děti ve věku od 2 let. Dítě, kterému nejpozději 31. srpna daného kalendářního roku bude 5 let, se do školky přihlásit musí – jde o povinné předškolní vzdělávání.

  • Výběr školky: podle místa trvalého bydliště je určená školka nebo více školek, kam dítě „spadá“.
  • Nárok na školku: obec má povinnost zajistit místo ve školce dítěti od tří let
    • Jak dítě zapsat: nutno vyplnit online přihlášku, která vygeneruje číselný identifikátor pro zajištění anonymity dítěte. Vyplněnou přihlášku musí rodič vytisknout a do školky v době zápisu doručit. Buď osobně, nebo do datové schránky školy, e–mailem s elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.

Duben První kolo přijímacích zkoušek na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky probíhají v první polovině dubna. A vždy ve dvou řádných a ve dvou náhradních termínech.

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2027
1. termín2. termínNáhradní termín
Čtyřleté oboryPondělí 12. dubnaÚterý 13. dubnaČtvrtek 29. a
pátek 30. dubna
Víceletá gymnáziaStředa 14. dubnaČtvrtek 15. dubna

Školní přijímací zkoušky a talentové zkoušky se nikdy nekryjí s daty jednotných zkoušek. V prvním kole se konají alespoň dva termíny:

  • Řádné: od pondělí 15. března do pátku 23. dubna 2027
  • Náhradní: Od pondělí 26. dubna do středy 5. května 2027

Výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy budou známé v pátek 14. května 2027.

Červen Druhé kolo přijímacích zkoušek na SŠ

Seznam škol, které budou pro neúspěšné uchazeče v prvním kole (nebo uchazeče, jenž se přijetí vzdali) pořádat druhé kolo, vznikne po vyhlášení výsledků z prvního kola. V tom druhém proběhnout talentové a školní přijímací zkoušky v identickém termínu. Zároveň se přihlíží k výsledkům JZP v prvním kole.

Důležité termíny pro druhé kolo:

  • vyhlášení kritérií: od pátku 14. května do úterý 18. května 2027
  • podání přihlášky: od středy 19. května do pondělí 24. května 2027
  • druhé kolo zkoušek: od úterý 8. června do pondělí 14. června 2027
  • zveřejnění výsledků druhého kola: úterý 22. června 2027

Případné třetí kolo už je zcela v režii středních škol – ředitelé určují termíny i způsob konání zkoušek.

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Jaro/Podzim Maturitní zkoušky 2027

Maturitní zkoušky se konají ve dvou obdobích – v řádných jarních (květen nebo červen) a opravných podzimních datech (září). Termíny zkoušek na středních školách jsou stanoveny jednotně. Konkrétní data konání ústní části však stanovují ředitelé škol alespoň dva měsíce před jejich konáním.

Termíny v jarním období

  • Didaktické testy: pondělí 3. až čtvrtek 6. května 2027
  • Profilové zkoušky: 16. května – 10. června 2027

Termíny v podzimním období

  • Didaktické testy: 1. až 10. září 2027
  • Profilové zkoušky: 1. až 20. září 2027

Při neúspěchu v prvním termínu má student právo na dva opravné pokusy. Prvním z nich je právě zářijový termín.

Maturita 2027 krok za krokem. Termíny, opravné pokusy i konec statusu studenta

Termíny přihlášek k maturitě

K maturitním zkouškám je nezbytné podat v předstihu přihlášku, kterou žák odevzdává k rukám ředitele školy. Lhůty se liší podle období, kdy má maturant v úmyslu zkoušku skládat:

  • Jarní: úterý 1. prosince 2026
  • Podzimní: pátek 25. června 2027

Kdy budou prázdniny? V každém ročním období

V roce 2027 si školáci užijí nejkratší možné letní prázdniny – od čtvrtka 1. července 2027 do úterý 31. srpna 2027 nebudou muset do lavic celkem 62 dní.

Prázdniny v roce 2027
PrázdninyTermínPočet pracovních dní
Vánoční prázdninystředa 23. 12. 2026 – neděle 3. 1. 20271 pracovní den (2027)
Pololetní prázdninypátek 29. ledna 20271 pracovní den
JarníV rozmezí 1. 2. - 14. 3. 20275 pracovních dnů
Velikonoční prázdninyčtvrtek 25. března 20271 pracovní den
Letní prázdninyčtvrtek 1. 7. – úterý 31. 8. 202742 pracovních dnů
Podzimní prázdninystředa 27. 10 a pátek 29. 10. 20272 pracovní dny
Vánoční prázdninyčtvrtek 23. 12. 2027 – neděle 2. 1. 20286 pracovních dní (2027)

Ministr školství Robert Plaga (ANO) už také avizoval, že další letní prázdniny už uměle prodlužovat nehodlá – tak jako v roce 2026, kdy se díky jeho rozhodnutí protáhly o čtyři dny.

Termíny jarních prázdnin

Termíny týdenních jarních prázdnin budou jako obvykle rozložené podle okresu sídla dané školy. První termíny připadnou na začátek února, poslední skončí v polovině března.

Jarní prázdniny v roce 2026
OkresyTermín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál1. 2. – 7. 2. 2027
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník8. 2. – 14. 2. 2027
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov15. 2. – 21. 2. 2027
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná22. 2. – 28. 2. 2027
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek1. 3. – 7. 3. 2027
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín8. 3. – 14. 3. 2027

Termíny prázdnin i v příštím školním roce stanovilo ministerstvo školství. Každý rok se okresy v tabulce posouvají, aby vždy po šesti letech měly volno hned na začátku února.

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Kolik peněz stojí rodiče školák? Polovinu více než loni, výbava vyjde na tisíce

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Nákup vybavení do školy se i letos podepíše na peněženkách rodičů školáků. Každá druhá česká rodina počítá, že za pomůcky do školy letos utratí více než v předchozím roce. Rodiče nejčastěji...

16. srpna 2026  18:31
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