Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. V roce 2026 začínají vánoční prázdniny ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027.
|Rok
|Termín
|Počet dnů
|2025
|sobota 20. 12. – neděle 4. 1. 2026
|16
|2026
|středa 23. 12. – neděle 3. 1. 2027
|12
|2027
|čtvrtek 23. 12. – neděle 2. 1. 2028
|11
|2028
|sobota 23. 12. – úterý 2. 1. 2029
|11
|2029
|sobota 22. 12. – středa 2. 1. 2030
|12
Základní, umělecké a střední školy mají vždy volno už 23. prosince, kdy je běžný pracovní den. A vyučování začíná tradičně až 3. ledna, i když je pracovní den už 2. ledna. Rok 2025 byl výjimečný v tom, že se do prázdnin zahrnulo už i pondělí 22. prosince, a tím vzniklo 16 dnů volna se třemi víkendy.
Ředitelé jednotlivých škol mohou prodloužit vánoční prázdniny ředitelským volnem. Během jednoho školního roku mohou vyhlásit pět takových dnů, kdy se neučí z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím, třeba kvůli chřipkové epidemii.
Školáci pak jdou naposledy do výuky například v pátek 18. prosince, i když je ještě v pondělí 21. a v úterý 22. pracovní den. Na pokrytí volna menších dětí školou povinných pak potřebuje zaměstnaný rodič sedm dnů dovolené. V případě, že jeho zaměstnavatel vyhlásí 31. prosince dnem pracovního klidu, pak je to dnů šest.
|
Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno
Volno a státní svátky na podzim
Ještě před vánočními prázdninami budou mít školáci třikrát volno od výuky. Na konci září to bude prodloužený víkend se státním svátkem 28. září. V říjnu podzimní prázdniny a necelé tři týdny nato státní svátek v úterý 17. listopadu.
- 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
- 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
- 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii
Podzimní prázdniny jsou dva dny volna, které se přidávají ke státnímu svátku 28. října. V roce 2026 vycházejí na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026.
První volno v roce 2027 čeká děti po vysvědčení, které se bude rozdávat ve čtvrtek 28. ledna. V pátek 29. ledna budou jednodenní pololetní prázdniny. Část okresů na ně naváže týdenními jarními prázdninami a některé děti tak budou mít celkem deset dnů volna.