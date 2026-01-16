Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

Tereza Hrabinová
  12:48
Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky budou vánoční prázdniny ještě o den kratší. Pokud je ředitelé neprodlouží ředitelským volnem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Unsplash

Vánoční prázdniny nebudou tak dlouhé jako v roce 2025, kdy zahrnovaly tři víkendy. V roce 2026 začínají vánoční prázdniny ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027.

Vánoční prázdniny
RokTermínPočet dnů
2025sobota 20. 12. – neděle 4. 1. 202616
2026středa 23. 12. – neděle 3. 1. 202712
2027čtvrtek 23. 12. – neděle 2. 1. 202811
2028sobota 23. 12. – úterý 2. 1. 202911
2029sobota 22. 12. – středa 2. 1. 203012

Základní, umělecké a střední školy mají vždy volno už 23. prosince, kdy je běžný pracovní den. A vyučování začíná tradičně až 3. ledna, i když je pracovní den už 2. ledna. Rok 2025 byl výjimečný v tom, že se do prázdnin zahrnulo už i pondělí 22. prosince, a tím vzniklo 16 dnů volna se třemi víkendy.

Ředitelé jednotlivých škol mohou prodloužit vánoční prázdniny ředitelským volnem. Během jednoho školního roku mohou vyhlásit pět takových dnů, kdy se neučí z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím, třeba kvůli chřipkové epidemii.

Školáci pak jdou naposledy do výuky například v pátek 18. prosince, i když je ještě v pondělí 21. a v úterý 22. pracovní den. Na pokrytí volna menších dětí školou povinných pak potřebuje zaměstnaný rodič sedm dnů dovolené. V případě, že jeho zaměstnavatel vyhlásí 31. prosince dnem pracovního klidu, pak je to dnů šest.

Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Volno a státní svátky na podzim

Ještě před vánočními prázdninami budou mít školáci třikrát volno od výuky. Na konci září to bude prodloužený víkend se státním svátkem 28. září. V říjnu podzimní prázdniny a necelé tři týdny nato státní svátek v úterý 17. listopadu.

  • 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
  • 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
  • 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii

Podzimní prázdniny jsou dva dny volna, které se přidávají ke státnímu svátku 28. října. V roce 2026 vycházejí na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026.

První volno v roce 2027 čeká děti po vysvědčení, které se bude rozdávat ve čtvrtek 28. ledna. V pátek 29. ledna budou jednodenní pololetní prázdniny. Část okresů na ně naváže týdenními jarními prázdninami a některé děti tak budou mít celkem deset dnů volna.

