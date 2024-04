Colorado a Edmonton nasázely po šesti gólech, Rangers míří za postupem

Série mezi Coloradem a Winnipegem se přesunula do Denveru za smírného stavu 1:1 poté, co po úvodním úspěchu Jets v třináctigólové přestřelce zvítězili Avalanche 5:2. Tým kolem hvězdného útočníka Nathana MacKinnona si vítěznou náladu ze druhé partie přenesl díky vydařené závěrečné třetině i do domácího prostředí, když potěšil své fanoušky triumfem 6:2.

V úvodní třetině domácí poslal poprvé do vedení veterán Zach Parise. Ve druhé dvacetiminutovce ale skóre otočili Tyler Toffoli a z přesilovky se radující ofenzivní obránce Josh Morrissey. Zlom přinesla až divoká závěrečná třetina, v níž Colorado nasázelo pět branek z toho úvodní dvě z přesilových her.

Jako první nedisciplinovanost Jets trestal v 43. minutě vyrovnáním zmiňovaný MacKinnon a obrat na 3:2 zařídil krátce na to Valerij Ničuškin. V navyšování skóre následně pokračovali ještě Artturi Lehkonen, Ross Colton a do prázdné klece soupeře Devon Toews. První hvězdou duelu byla zvolena březnová posila Avs z Buffala, centr Casey Mittelstadt (0+3).

Šestigólový příděl schytalo také Los Angeles, kterému ve třetím pokračování série nedal šanci Edmonton. Kanadský celek, jenž tři branky nasáhel hned v úvodní třetině, uspěl jasně 6:1 a v sérii vede 2:1 na zápasy. Brankáře Cama Talbota trápili hlavně největší ofenzivní hvězdy Oilers.

Tři body si připsali útočníci Connor McDavid (1+2), Leon Draisaitl (2+1) a Ryan Nugent-Hopkins (0+3). Kanonýr Zach Hyman navázal na hattrick z úvodní partie dalšími dvěma zásahy. Celkově má po třech startech v play off na kontě už šest nastřílených gólů.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:6 (0:3, 1:1, 0:2) Góly:

25:32 Doughty (Byfield, M. Anderson) Góly:

06:42 Hyman (Ekholm)

15:36 Draisaitl (E. Kane, Nurse)

18:35 McDavid (Bouchard, Draisaitl)

27:39 E. Kane (Ceci, Nugent-Hopkins)

46:37 Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins)

52:38 Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins) Sestavy:

Talbot (Rittich) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Moore – Fiala, Dubois, Laferriere – Lewis, Lizotte, Grundström. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Ceci, Nurse, Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Henrique – Foegele, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins (A) – Perry, R. McLeod, E. Kane – Janmark, Carrick, Holloway. Rozhodčí: Rooney, MacDougall – Marquis, Pancich Stav série: 1:2

Nashville Predators Nashville Predators : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

56:48 Evangelista (Zucker, A. Carrier) Góly:

13:23 J. Miller (Q. Hughes, E. Pettersson)

24:33 Boeser (J. Miller, Q. Hughes) Sestavy:

Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Josi (C), A. Carrier, Lauzon, L. Schenn, Stastney – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Beauvillier, Sissons, Zucker – Evangelista, Novak, Jankowski – Sherwood, McCarron, Co. Smith. Sestavy:

DeSmith (Šilovs) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Cole, Zadorov – Michejev, E. Pettersson (A), Höglander – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Garland, E. Lindholm, Joshua – Lafferty, Blueger, Di Giuseppe. Rozhodčí: McIsaac, StLaurent – Shewchyk, Knorr Počet diváků: 17 474 Stav série: 1:2

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:2 (1:0, 0:2, 5:0) Góly:

11:18 Parise (Manson, Mittelstadt)

42:11 MacKinnon (Rantanen, Makar)

44:39 Ničuškin (Rantanen, MacKinnon)

48:11 Lehkonen (Mittelstadt, Toews)

52:36 Colton (Mittelstadt, Girard)

56:25 Toews (Cogliano) Góly:

25:03 Toffoli (DeMelo, Ehlers)

30:50 Morrissey (Scheifele, Monahan) Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Makar (A), Toews, Manson, Se. Walker, J. Johnson, Girard – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Parise, Mittelstadt, Lehkonen – Kiviranta, Colton, Wood – Duhaime, Trenin, Cogliano. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Samberg, Schmidt – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Toffoli, Monahan, Ehlers – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Iafallo, Naměstnikov, D. Gustafsson. Rozhodčí: O'Rourke, Chmielewski – MacPherson, Tobias Stav série: 2:1