Hygieny se ozývají dětem až po karanténě. Podle Gazdíka je to katastrofa

Vánoční prázdniny už se podle Gazdíka prodloužit nestihnou. Proti se postavil Robert Plaga, který svůj názor zdůvodňoval tím, že není fér, aby váhu pandemie opět nesly školy, zatímco život v ostatních oblastech by se nezměnil.

„Je to škoda. Už s tím nemohu nic dělat. Je to důsledek toho, že se jmenování vlády prodlužuje. Navrhli jsme prodloužení vánočních prázdnin s tím, že ještě před odchodem budou děti otestovány. Bohužel s tím ministr Plaga nesouhlasí a můj nástup do funkce není znám,“ řekl Gazdík v pořadu Nový den na CNN Prima News.

Petr Gazdík @petrgazdik Prázdniny bohužel zůstanou tak, jak byly naplánované. Nechceme zmatek pro studenty ani rodiče. Nevíme, kdy bude nová vláda jmenována a tím prázdniny nejsme schopni ovlivnit. Před odchodem ze škol se ale všichni otestují - dohodli jsme se na tom @RobertPlaga. oblíbit odpovědět

Nedopadlo ani dříve diskutované plošné testování ve školách poslední den výuky před Vánocemi. Žáci se na koronavirus budou testovat naposledy v pondělí 20. prosince, o případném dalším testování mohou rozhodnout krajské hygienické stanice. Podle vyjádření vlády jsou důvodem dlouhé čekací lhůty na výsledky PCR testů v některých regionech.

Aktuální protiepidemická opatření jsou dle Gazdíkova názoru dostačující, ne však efektivní. Fungování krajských hygienických stanic, které nestíhají trasovat, je podle jeho slov v katastrofálním stavu.

„Ředitelé jsou nuceni sami trasovat jednotlivé žáky. Ti se někdy vrací z karantény a teprve tehdy se jim ozve hygienická stanice, aby do ní šli. Takovým způsobem s epidemií bojovat nelze,“ popsal situaci budoucí ministr školství.

„Čeští školáci trpěli koronavirovou pandemií úplně nejvíce z celé Evropské unie. Školy budou úplně to poslední, co by se zavíralo. Budeme se soustředit především na lokální opatření,“ naznačil Gazdík budoucí směřování resortu.

Také je podle něho důležité začít testovat PCR metodou, která je mnohem efektivnější a vypovídá více o epidemické situaci mezi školáky než antigenní testy. Testování ve školách ale dle jeho názoru rozhodně nesmí skončit.

V budoucnu i přes neshody hodlá s nynějším ministrem školství spolupracovat. „Po předání ministerstva to bude první věc, kterou udělám, že se s Robertem Plagou budu chtít dohodnout na podobě naší budoucí spolupráce,“ dodal Petr Gazdík.

V souladu s postojem vlády Petra Fialy tvrdí, že povinné očkování není v tuto chvíli řešením. A to i proto, jakým způsobem je česká společnost rozdělená. Spoléhal by se tedy hlavně na zodpovědnost pedagogů. „Věřím, že pro každého učitele by bylo největším trestem, že tím, že není očkován, by způsobil nákazu ve své třídě,“ doplnil na závěr rozhovoru.