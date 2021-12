KOMENTÁŘ: Slogany jako „už ani den zavřené školy“ mají na svědomí spoustu mrtvých

Kandidát na ministra školství Petr Gazdík navrhl, aby vláda prodloužila vánoční prázdniny o tři dny. Proti tomu se však rázně postavil Robert Plaga v demisi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch namítl, že proti jsou i ředitelé nemocnic. Naopak odborníci delší prázdniny podporují. Řešením by bylo přejít na distanční výuku. To by pomohlo zastavit šíření epidemie přes školy do rodin, snížit počty hospitalizovaných kvůli covidu a zachránily by se stovky životů.

Jen my budeme mít otevřené školy, dokud se všichni v­ nich nepromoří nebo nezemřou.