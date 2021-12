Ve Zlínském kraji se potvrdila nákaza omikronem, převládne během ledna

„Je to poprvé za několik posledních týdnů, kdy jsme zaznamenali pokles v celkovém počtu hospitalizací,“ popsal mluvčí valašskomeziříčské nemocnice Agel Adam Knesl.

I tato skutečnost ukazuje, že dopad pandemie v populaci se v akutní péči projeví s tří- až čtyřtýdenním odstupem. Ještě na začátku prosince bylo ve Zlínském kraji přes 21 tisíc nakažených, teď je jich 7 492. Je však i výrazně méně testů.

„Počet covidových pacientů se snižuje i v rámci standardní i intenzivní péče. Před vánočními svátky jsme měli okolo padesátky hospitalizovaných covid pozitivních pacientů, teď je jich 36 a z toho šest v rámci intenzivní péče,“ uvedla mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Počet hospitalizovaných by mohl klesat i nadále. Bude to ale jen pomalu, zvláště u pacientů na jednotkách intenzivní péče.

Dobrou zprávu ale zároveň znepříjemňuje fakt, že v regionu už byla potvrzena nová varianta omikron. „Jde o importovaná onemocnění s následným šířením v rodině,“ popsala první případ v kraji mluvčí krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.

Už dříve hygienici uvedli, že novou variantou se někdo z regionu nakazil ve Velké Británii. Teď mají podezření i na další případy, u nichž ještě čekají na potvrzení.

Omikron se šíří mnohem rychleji. Výhodou je, že nezpůsobuje dušnost ani zápaly plic v takové míře jako delta a riziko hospitalizace je u něj o zhruba čtyřicet procent nižší. Projevuje se hlavně rýmou, ucpaným nosem, kašlem a teplotou. Většinou se přenáší jeden až dva dny před nástupem příznaků a dva až tři dny po nich.

Varianta delta, která se poprvé objevila v Česku v polovině července, převládla během jednoho měsíce. Podle expertů bude omikron dominantní ve druhé polovině ledna. V příštím týdnu se po vánočních prázdninách navíc vrátí do lavic školáci a rodiče do zaměstnání. To bude mít na šíření covidu vliv.

„Respirační nákaza se vždy šíří v kolektivech, ať už dětských, tak i pracovních. Lze tedy předpokládat, že po návratu osob do kolektivu počet případů opět vzroste,“ naznačila Ševčíková.

Posilující dávka pomáhá

Právě proti nové variantě má pomoci třetí dávka očkování. Mezi obyvateli je o ni velký zájem a většinou platí, že sotva některá z nemocnic otevře nové termíny, hned jsou obsazené. Zdravotníci teď očkují kolem 3 500 lidí denně. Na řadu už se dostávají i třicátníci.

„Budeme mít otevřeno i na Silvestra, provozní doba je jen zkrácená do 12 hodin. Zdravotníci aktuálně přidali do rezervačního systému pro tento den šedesát dalších míst, celkem by mělo přijít 120 lidí,“ poukázala Plačková s tím, že ve Vsetíně aplikují až 400 dávek.

I jinde je znát velký zájem o vakcínu. Uherskohradišťská nemocnice eviduje 850 klientů, kteří by chtěli přijít, ale k volným termínům se budou moci rezervovat až v příštím týdnu. Ve valašskomeziříčské nemocnici Agel mohou denně očkovat 230 dávek, kolem Vánoc i v tomto týdnu je většinou vyčerpali. Kroměřížská nemocnice už před několika dny znovu otevřela očkovací centrum na tamějším výstavišti, aby uspokojila co nejvíce lidí v co nejkratším čase.

„Kapacitu mezi svátky jsme měli zaplněnou zhruba z osmdesáti procent, zájem je velký,“ sdělil Michal Pisár, primář urgentního příjmu zlínské nemocnice a koordinátor očkovacího centra. V regionu jsou ovšem otevřená i místa, kde není nutný rezervační systém a vakcínu lidé dostanou hned.

„Nechtěl jsem čekat na termín v nemocnici, tak jsem vyrazil do očkovacího centra ve Zlatém jablku. Jeden den jsem se tam podíval odpoledne, ale v řadě čekalo hodně lidí. Tak jsem si druhý den přivstal a byl na řadě hned,“ popsal svoji zkušenost Marek Švehlík ze Zlína.

Vakcína bez registrace se podává i na dalších místech. Jsou jimi Klinika reprodukční medicíny a gynekologie na Tomášově ve Zlíně, zdravotní středisko v Luhačovicích, ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti, vizovická Nemocnice Milosrdných bratří a po předchozí telefonické domluvě je možné přijít do očkovacího centra Avenier ve Zlíně.

Proti covidu očkují ve větší míře než v jiných regionech rovněž praktici. Na začátku roku čekají větší zájem i dětští lékaři.