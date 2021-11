Vánoční prázdniny se prodlouží, plánuje budoucí vláda kvůli epidemii

Pětikoalice, která skládá novou vládu, plánuje kvůli sílící epidemii prodloužit vánoční prázdniny. Měly by trvat od pondělí 20. prosince do 3. ledna. Oznámila to ve středu vládní koalice Spolu s Piráty a STAN s tím, že nebude plošně zavírat školy.