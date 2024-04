Ústí zimák odpískalo, Děčín ještě váhá: Chybí nám už jen řidič ještěrky

Hrubý: Omluva do Opavy, fandění do Ostravy Když i Hrubý zjihne... Z nepřehlédnutelného šéfa ústeckého basketbalu se řinul pot, tak moc prožíval historicky druhý postup Slunety do semifinále ligy. A v jeho hlase se zračilo dojetí. „Pro mě je to osobní věc,“ povídal generální manažer Tomáš Hrubý, když jeho Ústí ve středu vyřadilo Pardubice 4:1 na zápasy. „Osobní proto, že si kladu hrozně velké cíle. Sám na sebe. A chci dělat to nejlepší pro město, pro hráče, pro diváky. Tohle je neuvěřitelné!“ Basketbalový bouřlivák poslední bitvu tradičně v rohu palubovky prožíval, energicky hecoval své hvězdy, křičel, gestikuloval. Ústecký šéf Tomáš Hrubý slaví výhru v derby s Děčínem. „Možná jsem toho vypotil víc než hráči. Díky klukům, díky skvělým divákům,“ uklonil se skoro čtrnácti stovkám fanoušků. „My tady máme nějaký budget, ale není takový, jak si všichni myslí. Je to úplně jinak. Kdyby se zveřejnily rozpočty, lidi by na to koukali. Mysleli by si asi, že mám kouzelný proutek. Ale nám to prostě funguje, chemie, složení týmu, zdraví, štěstí. Sešlo se plno věcí. Máme individuality, ale každý plní roli, kterou mu trenér Šotnar přidělil.“ Už v dlouhodobé části Sluneta zazářila třetím místem, teď si jde hladově za první medailí v dějinách. „Vezeme se na vlně z konce nadstavby. Atmosféra v šatně je neskutečná, přenesla se i na palubovku. Doufám, že to bude ještě pokračovat. Že zase bude plný barák a urveme, co chceme,“ zvolal. „Přitom tvrdit mi někdo, že čtvrtfinále bude 4:1, řekl bych mu, že je blázen. Hrozně jsem to prožíval, deset dní jsem nespal, strašně jsem si přál, aby to dopadlo.“ Teď je druhá šance na medaili, před dvěma lety ji Ústí v sérii o bronz s Brnem propáslo. „Tehdy jsme narazili v semifinále Nymburk, teď ne, teď dostaneme soupeře, který je hratelný,“ burcuje Hrubý. Bude to buď Opava, když otočí sérii s Ostravou, nebo arcirival Děčín. „Opavu mám rád, vyhrál jsem tam titul, má skvělé fanoušky, ale snad mi prominou: přeju Ostravě, chci jít na Děčín a začínat doma. To by bylo neuvěřitelné. Takže omluva do Opavy, fandění do Ostravy.“