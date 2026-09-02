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TOP 09

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Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k představení programových priorit TOP 09 pro moderní a odolné Česko, 20. června 2026, Praha. | foto: ČTK

TOP 09 patří mezi tradiční pravostředové a výrazně proevropské politické strany. Vznikla v roce 2009 kolem Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska a ve svém programu dlouhodobě zdůrazňuje odpovědné veřejné finance, evropské a euroatlantické směřování Česka či bezpečnost. Stranu, která v minulosti několikrát působila ve vládě a v posledních letech kandidovala do Sněmovny v koalici SPOLU, vede od listopadu 2025 Matěj Ondřej Havel.

TOP 09

Vznik: listopad 2009

Předseda: Matěj Ondřej Havel

První místopředseda: Jiří Pospíšil

Místopředsedové: Ondřej Müller, Lukáš Otys, Kateřina Pastorková, Marek Ženíšek

Liberálně konzervativní strana TOP 09 vznikla v roce 2009 odchodem části členů z KDU-ČSL. Prvním předsedou byl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Na podzim 2015 ho vystřídal druhý zakladatel Miroslav Kalousek.

Zkratka TOP 09 značí motto Tradice, Odpovědnost a Prosperita, devítka na konci upomíná rok založení strany. Už od svého vzniku se profiluje jako liberálně konzervativní strana.

Od listopadu 2025 stranu vede učitel, historik a královéhradecký zastupitel Matěj Ondřej Havel. Vystřídal dlouholetou šéfku Markétu Pekarovou Adamovovou, která v únoru 2025 po šesti letech ve vedení strany oznámila ukončení politické kariéry ze zdravotních důvodů.

TOP 09 klade důraz na křesťanské tradice a silně proevropskou politiku. Za svou prioritu považuje mimo jiné zavedení eura v Česku i důraz na vzdělání a právo a svobodu jako základ státu. Strana ostře vystupuje proti populismu a zvyšování státního dluhu.

Hodnoty TOP 09

Strana nemá ke sněmovním volbám v roce 2025 vlastní volební program. Koncem roku 2024 však představila devět bodů pro nastartování ekonomického růstu pod názvem „Česko nesmí zastavit.“

  • Podpora střední třídy, eliminace „překážek“
  • Rychlý růst ekonomiky, který povede k zabrzdění státních dluhů
  • Rozsáhlá digitalizace státu
  • Dotace jen pro inovativní průmysl a ne kvůli udržování při životě
  • Modernizace školství a zavádění nových trendů
  • Podpora vědy – investice a propojení inovací s tradičním průmyslem
  • Zjednodušení byrokratických procesů
  • Podpora inovací a chytřejší přístup k energetice
  • Přijetí eura

Ve sněmovních volbách v říjnu 2025 kandidovala TOP 09 stejně jako o čtyři roky dříve v koalici SPOLU společně s ODS a KDU-ČSL. Koalice získala 23,36 procenta hlasů a 52 poslaneckých mandátů a skončila druhá za hnutím ANO. Z kandidátů TOP 09 se do Poslanecké sněmovny dostalo devět poslanců, o pět méně než po volbách v roce 2021.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k představení programových priorit TOP 09 pro moderní a odolné Česko, 20. června 2026, Praha.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a europoslanec Luděk Niedermayer na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel s předchůdkyní Markétou Pekarovou Adamovou a novým prvním místopředsedou Jiřím Pospíšilem
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