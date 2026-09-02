TOP 09
Vznik: listopad 2009
Předseda: Matěj Ondřej Havel
První místopředseda: Jiří Pospíšil
Místopředsedové: Ondřej Müller, Lukáš Otys, Kateřina Pastorková, Marek Ženíšek
Liberálně konzervativní strana TOP 09 vznikla v roce 2009 odchodem části členů z KDU-ČSL. Prvním předsedou byl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Na podzim 2015 ho vystřídal druhý zakladatel Miroslav Kalousek.
Zkratka TOP 09 značí motto Tradice, Odpovědnost a Prosperita, devítka na konci upomíná rok založení strany. Už od svého vzniku se profiluje jako liberálně konzervativní strana.
Od listopadu 2025 stranu vede učitel, historik a královéhradecký zastupitel Matěj Ondřej Havel. Vystřídal dlouholetou šéfku Markétu Pekarovou Adamovovou, která v únoru 2025 po šesti letech ve vedení strany oznámila ukončení politické kariéry ze zdravotních důvodů.
TOP 09 klade důraz na křesťanské tradice a silně proevropskou politiku. Za svou prioritu považuje mimo jiné zavedení eura v Česku i důraz na vzdělání a právo a svobodu jako základ státu. Strana ostře vystupuje proti populismu a zvyšování státního dluhu.
Hodnoty TOP 09
Strana nemá ke sněmovním volbám v roce 2025 vlastní volební program. Koncem roku 2024 však představila devět bodů pro nastartování ekonomického růstu pod názvem „Česko nesmí zastavit.“
Ve sněmovních volbách v říjnu 2025 kandidovala TOP 09 stejně jako o čtyři roky dříve v koalici SPOLU společně s ODS a KDU-ČSL. Koalice získala 23,36 procenta hlasů a 52 poslaneckých mandátů a skončila druhá za hnutím ANO. Z kandidátů TOP 09 se do Poslanecké sněmovny dostalo devět poslanců, o pět méně než po volbách v roce 2021.