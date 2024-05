Výkonný výbor TOP 09 schvaluje nominaci Ženíška na post ministra pro vědu

Byl čtyři roky náměstkem na ministerstvu spravedlnosti, pak rok i prvním náměstkem na ministerstvu zdravotnictví a také deset let od založení strany místopředsedou TOP 09.

Nyní má obsadit podle návrhu předsednictva vládní strany post ministra pro vědu, výzkum a inovace, který se uvolnil po rezignaci Heleny Langšádlové.

Když to potvrdí i širší vedení TOP 09 a začátkem příštího týdne jmenuje Ženíška ministrem prezident Petr Pavel, mohla by být rošáda dokončena tím, že Langšádlová usedne do čela zahraničího výboru. Zatím strana po její rezignaci oznámila, že bude Sněmovně působit v komisi pro hybridní hrozby, jejíž vznik iniciovala.

Ženíšek v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že musí dojít k navýšení rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace, pokud to má vláda jako svoji prioritu a pokud má vláda peníze na to, aby kompenzovala zmrzlé borůvky nebo rajčata. „Nic proti sadařům, ale podstata je, že právě výzkum se v mnoha ohledech zaměřuje na různé inovace nebo technologie, které by do budoucna mohly pomoci při těchto excesech, které se asi odehrávat budou v budoucnu vzhledem ke změně klimatu,“ prohlásil Ženíšek.

Na post uvolněný po demisi Langšádlové, měl původně nastoupit prorektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. V pátek se kandidatury vzdal po kritice v médiích, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a po kritice kvality jeho odborné práce.

„Má zkušenosti i s fungováním státní správy, to si myslím, že je určitě výhoda,“ hodnotí Ženíška jako kandidáta do vlády premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Nyní je kromě toho, že vede zahraniční výbor Sněmovny, Ženíšek také krajským zastupitelem za TOP 09 v Plzeňském kraji. Dříve byl i prvním náměstkem bývalé hejtmanky Ilony Mauritzové z ODS.