Premiér se sešel s kandidátem na ministra Ženíškem, navrhne ho na jmenování

Ženíškovu nominaci do vlády schválilo ve čtvrtek širší vedení TOP 09. Fiala ho označil za zkušeného politika, který bude pro koaliční kabinet přínosem. „Premiér mě informoval, že odešle návrh na moje jmenování prezidentovi dnes,“ řekl Ženíšek novinářům po schůzce na úřadu vlády, která trvala necelou hodinu.

S Fialou debatovali o prioritách do konce volebního období i o tom, jaké oblasti je třeba podpořit finančně. „Jde o oblast excelence, špičkového výzkumu, lidských zdrojů nebo vědců obecně, abychom předcházeli odlivu nejlepších vědců do zahraničí,“ uvedl Ženíšek. O konkrétních částkách se nebavili, nepovažoval by to za korektní například vůči ministrovi financí.

Na post uvolněný po demisi Heleny Langšádlové, kterou TOP 09 kritizovala za nedostatečnou prezentaci výsledků svého resortu, měl nastoupit v pondělí ekonom Pavel Tuleja. Minulý pátek se ale kandidatury vzdal kvůli informacím o tom, že publikoval v takzvaných predátorských časopisech, a kvůli kritice kvality své odborné práce.

Ženíšek zatím zvažuje, jak komunikaci svého resortu nastavit. „Měl jsem nějaký svůj styl i jako předseda zahraničního výboru Sněmovny. O konkrétních nápadech nebo opatřeních přemýšlíme,“ uvedl. V úterý se Ženíšek chystá na schůzku s prezidentem. „Budu ho informovat o schůzce s premiérem i o prioritách v rámci rozpočtu,“ řekl.

Ženíšek byl čtyři roky náměstkem na ministerstvu spravedlnosti, pak rok i prvním náměstkem na ministerstvu zdravotnictví a také deset let od založení strany místopředsedou TOP 09.

„Má zkušenosti i s fungováním státní správy, to si myslím, že je určitě výhoda,“ hodnotí Ženíška jako kandidáta do vlády premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Nyní je Marek Ženíšek také zastupitelem za TOP 09 v Plzeňském kraji. Dříve byl i prvním náměstkem bývalé hejtmanky Ilony Mauritzové z ODS.