Krajské volby na Vysočině slibují souboj matadorů proti novým tvářím

Celkem devět stran a uskupení už zveřejnilo některá jména z kandidátních listin. Mezi nimi i osobnosti, které se budou ucházet o post v kraji nejvyšší, tedy hejtmana. Dosud známá jména slibují zajímavé souboje. Do vedení kraje by se třeba rád vrátil dlouholetý hejtman Jiří Běhounek. Ale pojďme postupně.

ODS Se Starosty pro občany a nově i TOP 09

Současný hejtman Vítězslav Schrek (ODS) zabojuje o pozici v čele kraje i pro nadcházející čtyři roky. Patří mu totiž první místo kandidátky již zavedené koalice se Starosty pro občany, jež tak navazuje na stávající volební období.

K tomuto tandemu se tentokrát nově připojí i TOP 09. Strana v roce 2020 kandidovala v krajských volbách společně s Korunou českou a Klubem angažovaných nestraníků v uskupení Pro TOP Vysočinu. Leč neúspěšně, počet hlasů na vstupenku do zastupitelstva tehdy nestačil.

„Jsem spokojen s rozhodnutím o posílení našeho současného koaličního uskupení občanských demokratů se Starosty pro občany o dalšího partnera - TOP09. Důraz na svobodu, úctu k venkovu a respekt k člověku považuji za skvělou kombinaci hodnot, která, věřím, může oslovit dostatečně širokou a demokraticky smýšlející část veřejnosti našeho úspěšně se rozvíjejícího a prosperujícího regionu,“ okomentoval složení koalice Vítězslav Schrek.

Za hnutí Starostové pro občany je dvojkou kandidátky jeho dlouholetý předseda Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina pro oblast majetku. TOP09 reprezentuje Tomáš Augustýn, pedagog a ředitel základní školy v Novém Městě na Moravě.

SOCDEM Přeruší Běhounek sérii neúspěchů?

Jako příležitost přerušit sérii volebních neúspěchů z posledních let vnímá zářijové krajské volby Sociální demokracie (SOCDEM, už ne ČSSD). V čele její kandidátky bude o přízeň voličů usilovat bývalý dlouholetý hejtman, lékař Jiří Běhounek. Jeho nasazení je součástí strategie, kdy chtějí sociální demokraté vedle nových tváří nabídnout lidem jen takové kandidáty, kteří v minulosti neselhali.

„Musíme voliče přesvědčit, že v jednotlivých regionech máme lidi, kterým mohou věřit. Na Vysočině proto stavíme skutečně osvědčenou tvář Jiřího Běhounka – ten lidi jako hejtman nikdy nezklamal,“ vysvětlil předseda strany Michal Šmarda.

Podle Běhounka sociální demokraté ve vedení krajů v minulosti dokázali mnoho dobrých věcí. „Umíme pracovat. Naším cílem je jednoznačně získat v krajích opět sílu a pracovat pro lidi,“ uvedl bývalý hejtman, jenž vedl Vysočinu v letech 2008 až 2020.

KDU-ČSL Na Vysočině tradičně silní jdou sami

Samostatně, bez koaličního partnera vstupuje do krajských voleb vysočinská KDU-ČSL. Na rozdíl od koalice SPOLU, kde na vládní úrovni lidovci spolupracují s ODS a TOP09. Jako lídra si KDU-ČSL na Vysočině zvolilo svého předsedu Pavla Janouška, dlouholetého starostu obce Oslavice na Velkomeziříčsku, jenž je druhým volebním obdobím i krajským zastupitelem.

„Kandiduje za nás mnoho úspěšných starostů, na čemž právě chceme stavět,“ vyjádřil se Pavel Janoušek. Na kandidátce je mimo jiné Martin Kodys, starosta obce Třeštice, starostka Velké Bíteše Markéta Lavická či třešťský Vladislav Hynk.

Starostové pro Vysočinu Syn eurokomisařky

Novou tvář nasazují do boje o post hejtmana Starostové pro Vysočinu; špice kandidátky patří devětatřicetiletému Adamu Jourovi, synovi eurokomisařky Věry Jourové (ANO). Adam Joura, jenž nyní působí jako jednatel rodinné firmy zabývající se mimo jiné opravami památek, je rovněž třebíčským zastupitelem (Pro Třebíč). Co se týče politického směřování, ve stopách své matky ale nešel.

„Mně jsou Starostové hodnotově nejbližší z těch hnutí a stran, které se nabízely. A zatím – co jsem poznal lidi, kteří jsou členové nebo podporovatelé Starostů – mi maximálně vyhovují. S mámou si každý jdeme svojí cestou,“ okomentoval Joura.

Potvrzuje však, že o politice spolu diskutují. „Hodně mě zajímá evropská politika, tak spíš vnímám, co mi máma říká. A hned už uvažuji, jak by se daly promítnout nějaké zkušenosti do vedení kraje,“ popsal Joura, který by se v případě volebního úspěchu chtěl zaměřit hlavně na dopravu, zdravotnictví a také zefektivnit fungování krajského úřadu a krajských organizací.

Vedle koaličního partnera, jímž jsou pro Starosty Evropští demokraté (SNK ED), jejich kandidátku podpoří i regionální politická uskupení na Vysočině, jako je Pro Třebíč, Žďár – živé město či Budějováci.

ANO Další pokus pro Martina Kuklu

Na vedení Kraje Vysočina se pokusí letos opět dosáhnout poslanec Martin Kukla, lídr pro nadcházející volby za hnutí ANO. Před čtyřmi lety mohl po sečtení hlasů pomýšlet klidně na post hejtmana – ANO tehdy vybojovalo deset z celkem 45 mandátů. Vznik pětikoalice ale nakonec poslal stranu do opozice, v níž se ANO ocitlo už jen ve společnosti komunistů. Kuklu, který je velkým kritikem současné pětikoalice, doplní jako dvojka kandidátky jihlavský zastupitel a lékař Zdeněk Faltus, třetí místo patří třebíčskému místostarostovi Pavlu Fraňkovi.

KSČM Komunisté sází na lékárníka

Komunistická strana Čech a Moravy, jež je na Vysočině společně s ANO součástí opozice, jako lídra nasadila lékárníka Miloslava Vrzala.

Piráti Čelo mladé kandidátky patří zkušeným

Zkušené politiky, které doplňují nová jména, posílá do zářijových voleb Česká pirátská strana. Čelo kandidátky patří 1. náměstkyni hejtmana Haně Hajnové, za níž následuje krajský radní Jan Břížďala. Kandidátní listina Pirátů na Vysočině zahrnuje pět desítek lidí, zajímavostí je, že 40 procent z nich tvoří ženy a věkový průměr kandidátky činí pouze 38 let.

Přísaha O hlasy usilují s podporou Motoristů

O pozice ve vysočinském zastupitelstvu se utkají i strany a uskupení, jež v něm aktuálně zastoupeny nejsou. Kandidovat bude například hnutí Přísaha, a to s podporou Motoristé sobě.

Potvrdila to Karolína Kubisková, jíž patří první místo kandidátky. Tuto devětatřicetiletou podnikatelku, místopředsedkyni Přísahy a zastupitelku Kamenice nad Lipou, následuje jako dvojka Jan Míka, emeritní ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina.

„Jsme nová síla a stejně jako v případě eurovoleb přivádíme do politiky odborníky z praxe,“ vyjádřila se Kubisková s tím, že právě tito odborníci by měli řídit jednotlivé úseky ve vedení kraje.

Přísaha se chce dle jejích slov také zaměřit na mýcení klientelismu a korupčních praktik, zastavit nehospodárnost či vylidňování Vysočiny.

PRO V čele s památkářkou z Telče

V krajských volbách plánuje kandidovat i strana PRO Jindřicha Rajchla. Jedničkou na Vysočině je Andrea Peňáz, která pracuje v telčské pobočce Národního památkového ústavu. „Další kandidáty v tomto kraji prozatím nemáme,“ uvedla mluvčí strany Eva Fiderická.