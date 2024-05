GLOSA: TOP 09 jako KDS neboli ocásek ODS. Taky se v ní zřejmě tiše rozplyne

Tak schválně, malý test. Kdo je to Martina Ochodnická? (Nic?) Kdo je to Michal Kučera? (Nic?) Kdo je to Matěj Ondřej Havel? (Nemihlo se to neznámé jméno mezi kandidáty na ministra pro vědu?) Kdo je to Tomáš Czernin? (Není to ten senátor, který se tak jednou ročně objeví v médiích?) Kdo je to Vlastimil Válek? (Ten ministr, co dva roky neuměl sehnat penicilin a teď zase neumí sehnat lék na astma?)

Ano, to byl seznam současných místopředsedů TOP 09, tedy toho nejlepšího, co tato strana má, její výběr z hroznů. A také hlavní důvod toho, proč se Markéta Pekarová Adamová – zatím – nemusí obávat o své křeslo předsedkyně. Ač dělá botu za botou a strana pod jejím vedením umírá.