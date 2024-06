„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

Jen málokdo z top představitelů ukrajinské vládnoucí garnitury si za poslední roky vysloužil tak velkou důvěru západních diplomatů a politiků jako Mustafa Najem. Rodák z Kábulu po sovětské invazi do Afghánistánu utekl s rodinou do Moskvy, později vystudoval techniku v Kyjevě a na Ukrajině našel druhý domov.

Když Ukrajina získala nezávislost, stal se z něj novinář a zapálený bojovník proti korupci, který jednou v televizi úspěšně potrápil Viktora Janukovyče otázkami na jeho luxusní rezidenci. Před deseti lety se stal jedním z vůdců Revoluce důstojnosti a vrhl se do politiky, jeho bratr Masim zatím bojoval jako výsadkář v Donbasu a u Avdijivky přišel o oko.

Díky svým zkušenostem z obranného průmyslu a ministerstva dopravy a infrastruktury byl v lednu minulého roku jmenován do čela vládní agentury, která má na starosti rekonstrukci válkou zničené země. Jeho lidé opravovali školy, mosty i elektrárny zničené ruskými bombami, po loňské zkáze Kachovky bleskově vybudovali potrubí zásobující 1,5 milionu lidí pitnou vodou.

Dvaačtyřicetiletý Najem se stal spolehlivým partnerem západních vlád, které na obnovu země posílají miliardy dolarů. Potvrzuje to i Tomáš Kopečný, zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny a jeden z otců české muniční iniciativy, který už měsíc po ruské invazi s Najemem koordinoval transporty těžkých zbraní nebo později pontonových a konstrukčních mostů.

„Byl vždy akceschopný, s nadhledem, platilo, na čem jsme se dohodli. Stejně tak se mi s ním velmi dobře pracovalo, když se stal šéfem nově vzniklé agentury pro rekonstrukci Ukrajiny pod ministerstvem infrastruktury – vždy nás dokázal nasměrovat na ty správné lidi, se kterými jsme pak řešili konkrétní případy zapojení firem do obnovy Ukrajiny,“ uvedl pro iDNES.cz Kopečný.

Podivný dopis

Najemova efektivita a manažerské schopnosti jsou také důvodem, proč se pondělní zpráva o jeho rezignaci dostala i do prestižních západních médií. Najem si v dopise na rozloučenou postěžoval, že vláda jeho úřadu systematicky házela klacky pod nohy.

„Od listopadu loňského roku čelil můj tým neustálému odporu, opozici a vytváření umělých překážek. To má negativní dopad na obranyschopnost země, dopravní logistiku, ochranu kritické infrastruktury a export našich výrobků,“ napsal v rezignačním dopise.

Poslední kapkou byl fakt, že mu premiér Denys Šmyhal zakázal účast na dvoudenní konferenci o rekonstrukci Ukrajiny, která začala v úterý v Berlíně. Vláda tvrdí, že Najema ve středu čekalo důležité hodnocení práce jeho agentury v Kyjevě, na sociálních sítích se však objevila kopie Šmyhalova dopisu ze 7. června, ve kterém Najemovi účast povoluje a požaduje, aby mu závěry pracovní cesty předložil do deseti dnů po návratu.

Teprve později kdosi na dopis připsal modrou propiskou „Nepovoluji“. Autenticitu dopisu pro The Finacial Times potvrdil nejmenovaný zdroj z ukrajinské vlády, který si také postěžoval, že personální turbulence v Kyjevě podrývají spojenectví se Západem. „Spojené státy a další západní partneři chtějí mít se svými ukrajinskými protějšky normální a předvídatelné vztahy. A teď kvůli personálním změnám, které nechápou, ztrácejí v ukrajinskou vládu důvěru,“ uvedl pro britský deník anonymní zdroj.

Odchod respektovaného šéfa rekonstrukční agentury totiž není první personální otřes v Kyjevě za poslední dobu. Před měsícem parlament odvolal Najemova šéfa a ministra infrastruktury Oleksandra Kubrakova, jednoho z architektů černomořského obilného koridoru, kterým Ukrajina obešla ruskou námořní blokádu.

Západní spojence i analytiky udivil především fakt, že vicepremiér Šmyhalovy vlády byl odvolán v den, kdy za ním dorazila německá ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Svenja Schulzeová. „To opravdu není dobrá zpráva,“ podivila se po příjezdu do Kyjeva zprávám, že nemá s kým jednat. Velvyslanci USA, Francie, Německa a EU pak svoji frustraci demonstrovali na sociálních sítích, kde odvolanému ministrovi vyjádřili podporu společnými fotografiemi.

Za dobrého partnera Kubrakova považovala i česká diplomacie. „Vnímám to jako ztrátu dobrého partnera, se kterým se nám vždy dobře komunikovalo a projednávaly i ty nejsložitější případy. Například ve věci otevření linky RegioJet Praha–Čop v březnu 2024 byl skutečně velmi nápomocný,“ uvedl Tomáš Kopečný, který ovšem důvody personálních změn v Kyjevě nechce komentovat.

V západním tisku se nicméně objevují spekulace, že za Kubrakovovým pádem stojí vlivný prezidentský poradce Andrij Jermak. Někdejší právník a filmový producent je dnes považován za druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny, má čím dál větší moc a kritici ho viní, že zcela uzurpuje přístup k prezidentovi.

Byl to také právě Andrij Jermak, kdo letos v únoru zosnoval odstavení vrchního velitele ozbrojených složek Valerije Zalužného, jehož popularitu tým kolem prezidenta začínal vnímat jako hrozbu. Tehdy ještě Američané dali najevo, že jde o vnitřní záležitost Zelenského administrativy, nyní se však postava Jermaka čím dál častěji dostává do hledáčku západních médií.

Připomíná se jeho podíl na Trumpově ukrajinské aféře, která ve Washingtonu vedla až k neúspěšnému impeachmentu, snahy o ovládnutí justice a tajných služeb ale i zaměstnávání poradců s odiózní pověstí, jako je Oleh Tatarov, jenž se ještě jako člen Janukovyčovy administrativy podílel na krvavém pokusu zadusit Revoluci důstojnosti.

„Andrij Jermak je šedá eminence ukrajinské politiky a většinu politicky aktivních Ukrajinců neuvěřitelným způsobem provokuje. Je to jedna z nejvíce nenáviděných osob. Není to politik, nebyl nikým zvolen a ani není státním úředníkem, nemá tudíž žádnou zodpovědnost, ale má přístup k věcem, ke kterým by přístup vůbec mít neměl,“ popsala před časem Jermakovu roli v podcastu Kontext ukrajinistka Lenka Víchová.

Na nepěknou roli Jermaka v odvolání Kubrakova a rezignaci Mustafy Najema ukazuje i fakt, že na telegramových kanálech napojených na prezidentskou kancelář byly oba muži označováni jako „krysy“. A to kvůli tomu, že na protikorupční agenturu NABU nedávno ohlásili pokus o své uplacení ze strany několika poslanců.

Není vyloučeno, že úplatek byl cílenou provokaci a součást Jermakova tažení s cílem dosáhnout na miliardy eur a dolarů, které nyní Západ posílá na rekonstrukci Ukrajiny. Politické intriky ovšem mohou výrazně ochromit ochotu spojenců Ukrajině nadále pomáhat. Ta se přitom nyní na bojišti ze všech sil brání několikanásobné ruské převaze a před mírovou konferencí ve Švýcarsku se snaží mobilizovat mezinárodní podporu.

Hlavním výsledkem personálních otřesů v Kyjevě je trapas Zelenského administrativy. Na berlínskou konferenci, kterou německá vláda připravovala s Mustafou Najemem celý rok, sice dorazil prezident, ale nikoliv ministr infrastruktury (Kubrakovův nástupce ještě nebyl vybrán) ani ředitel rekonstrukční agentury. Tedy dvě zcela klíčové figury.

„Dá se to označit za sebevraždu ukrajinské státní správy, která bude mít velmi negativní dopad na celou naši zahraniční politiku a důvěru k Ukrajině jako státu, který se nejen něčeho neustále dožaduje, ale který je také schopen realizovat složité projekty, a zaručit transparentnost využití peněz na obnovu,“ uvedla pro portál New Voice protikorupční aktivistka Daria Kaleňjuková.