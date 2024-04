TOP 09 padají preference, Langšádlová si vytáhla Černého Petra, říká politolog

Proč má TOP 09 zájem právě teď vyměnit ministryni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou? Můžou za tím být i jiné důvody, než ten nejčastěji skloňovaný, tedy že byla neviditelná?

Jedna z příčin může vězet ve vnitrostranických rozložení sil a vztahů. To nechci konkrétněji komentovat, protože nejsem insider. Když pomineme tuto věc, tak ano, ona moc viditelná nebyla. Měla resort bez resortu. Neměla ministerstvo lidově řečeno s barákem, ale jenom měla ve své agendě výzkum.

Těžko se mohla zviditelňovat. Od jejího nástupu do funkce zaznívá kritika, že jako politička neměla s touto tematikou extra něco společného. Spíše to bylo tak, že při vyjednávání o postech na Topku něco zbylo a při „rozdělování kořisti“ tam skončila ona.

Mohlo být důvodem jejího odvolání i to, že vědě a výzkumu moc nerozuměla?

To bych neřekl. Jestli tomu rozuměla, nebo ne, je celkem jedno. Ona je politička a pokud politik něčemu z věcné stránky nerozumí, není to problém. To se týká každého politika, který sedí na ministerstvu. Od toho tam má odborný aparát.

Spíš si myslím, že kromě nějakých vnitrostranických tahanic může být na vině to, že moc viditelná nebyla a TOP 09 se preference nevyvíjejí dobře. Mají ještě ministra Válka, ale toho nejspíš měnit nechtějí. Pokud chtěli udělat nějakou změnu, Černý Petr logicky vyšel na ni.

Byla podle vás Helena Langšádlová viditelnou členkou kabinetu Petra Fialy? Ano 4 %(3 hlasy) Ne 96 %(77 hlasů)

Mluví se o tom, že by ji mohl nahradit poslanec Matěj Ondřej Havel. Bude on tím výraznějším ministrem? Je z tohoto pohledu on pro TOP 09 dobrou volbou?

To nikdo neví. Jako poslanec není kdovíjak viditelný, ale je to na něm a jak se toho chopí. Jestli si v té straně myslí, že jim přinese politické body, je to jejich strategie. Nebudu posuzovat, jestli je dobrou nebo špatnou volbou.

Myslím si, že je to problém TOP 09, že kromě předsedkyně a ministra zdravotnictví nikdo viditelný moc není. U ministra Válka je to ještě problematické, že pokud on viditelný je, tak spíše vysvětluje občanům, proč není penicilin nebo jiný lék. Soustředí se na zdravotnickou politiku.

Nebylo by proto pro TOP 09 výhodnější, aby sáhla po někom mimo stranu, jako to dělal ve své vládě Andrej Babiš?

Ne, to ne. Podle posledního průzkumu měli 3,5 procenta. Pokud chtějí preference zvednout, musí veřejnosti prodávat někoho, kdo je straník. Šikovný nestraník jim body nepřinese.

Je vůbec možné, aby ministr nebo ministryně pro vědu a výzkum byla mediálně viditelnou osobností?

To je další věc. Není to plnohodnotné ministerstvo. Ta agenda může navíc přinášet body mezi vědci a těmi, kdo se o vědu zajímají, a to není početně nijak velká skupina. Není to pro voliče atraktivní. Ta její agenda by ani nemusela být.

Na mě to spíš dělá dojem, že když skládali vládu, tak to na TOPku připadlo, aby něco v rámci těch pět stran měla. I když tam dosadí někoho jiného, tento půlresort je příliš nízká karta, aby s ní mohli něco uhrát.

Její předchůdce Pavel Bělobrádek byl podobně neviditelný?

Bělobrádek byl předtím v politice, byl předseda lidovců a měl širší politickou agendu. Teď je poslanec, ale pořád se občas k něčemu vyjadřuje, protože je bývalý předseda strany. Jemu ten post tehdy zajišťoval, že je ve vládě. Nic víc. Když je někdo skrytý jako Helena Langšádlová, té straně to body nepřináší.

Viditelní zároveň nejsou i někteří další ministři, třeba pirátský ministr pro legislativu Michal Šalamoun či ministr kultury Martin Baxa z ODS. Ty nikdo odvolávat nechce. Jak se na to díváte?

Oni jsou ze stran, které mají jiné resorty. Piráti si drží svá procenta, tak nemají tu potřebu. A o Baxovi jako ministru kultury určitě nemůžu říct, že je neviditelný.