Hnutí ANO
Vznik: podzim 2011
Předseda: Andrej Babiš
1 . místopředseda: Karel Havlíček
Místopředsedové: Richard Brabec, Radek Vondráček, Alena Schillerová, Robert Králíček
Na podzim 2012 vyslalo ANO sedm kandidátů do senátních voleb, žádný z nich však neuspěl.
Mimořádné parlamentní volby v roce 2013 udělaly z Hnutí ANO druhou nejsilnější stranu v zemi. Babišovi lidé vyhráli ve čtyřech krajích (Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Středočeský) a do nového parlamentu vyslali 47 poslanců.
Mezi nejvýraznější členy hnutí ANO tehdy patřili bývalý novinář Martin Komárek, eurokomisařka Věra Jourová, někdejší eurokomisař Pavel Telička, pedagog Jiří Zlatuška a herec a politik Martin Stropnický.
ANO se dosud podílelo na třech českých vládách. V letech 2014-2017 v koalici s ČSSD a KDU-ČSL s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Andrej Babiš byl ministrem financí a místopředsedou vlády. Kabinet padl po sporu kolem Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo a nejasnosti ohledně jeho majetkových poměrů.
V roce 2017 hnutí jasně vyhrálo volby s 29,64 % hlasů a získalo 78 poslaneckých křesel. Andreje Babiše jmenoval prezident Miloš Zeman premiérem, ale jeho vláda v prosinci důvěru nezískala. Přesto byla u moci až do června 2018, kdy utvořil koalici s ČSSD a vyjednal tichou podporu komunistů. Poprvé od roku 1989 komunisté fakticky podpořili vládu.
Ve volbách 2021 skončilo hnutí těsně druhé a ve Sněmovně zasedlo jejích 72 poslanců.
O čtyři roky později v parlamentních volbách v říjnu 2025 získalo ANO 34, 51 % hlasů a 80 poslaneckých mandátů. Prezident Petr Pavel v prosinci jmenoval Andreje Babiše premiérem. V lednu 2026 pak vláda, v níž usedli i zástupci SPD a Motoristů získala důvěru.
Andrej Babiš se v čele hnutí udržel i po sjezdu v únoru 2024. Ve volbě neměl soupeře a dostal 88 hlasů od 98 delegátů sněmu, proti byl jeden, devět se zdrželo.