Rodák z Tábora byl do Poslanecké sněmovny poprvé zvolen v roce 1998. Naposledy pak v říjnu v 2017, kdy se stal také předsedou poslaneckého klubu TOP 09.

Během politické kariéry byl Miroslav Kalousek od ledna 1993 do ledna 1998 ekonomickým náměstkem ministra obrany. V letech 2002 až 2005 předsedou rozpočtového výboru Sněmovny a od ledna 2007 do května 2009 ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka (ODS). Stejnou funkci zastával od července 2010 do července 2013 v kabinetu Petra Nečase (ODS).

Mezinárodní časopis Emerging Markets ho v letech 2008 a 2011 vyhlásil ministrem financí roku pro oblast rozvíjejících se evropských ekonomik.

V letech 1984 až 2009 byl členem KDU-ČSL, od května 1999 do dubna 2001 byl jejím místopředsedou a od listopadu 2003 do srpna 2006 jejím předsedou. Na post rezignoval poté, co nevyšel plán na účast KDU-ČSL v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty.

V červnu 2009 vystoupil z KDU-ČSL a spoluzaložil stranu TOP 09, kde vystřídal pozice předsedy i místopředsedy.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, poté pracoval ve výrobním podniku Mitas Praha jako vedoucí investičního útvaru. Své soukromí si Kalousek střeží, ví se pouze to, že je rozvedený a má dvě děti.