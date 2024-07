Na pivo s olympioniky. Český dům opět vyčnívá a z okolí slyšíte: Magnifique!

Občas se v pohybu zastaví, než změní směr a začne se otáčet jinudy. Ze sochy, která má symbolizovat nejúspěšnější českou olympioničku historie – gymnastku Věru Čáslavskou – sálá dynamika.

Jak by ne, českou sportovní osobnost ztvárňuje postupně ve třech gymnastických pózách a ve třech českých barvách. Měří přes devět metrů, je z nerezové oceli a váží 7,5 tuny. „Když se dá do pohybu, je to impresivní. Krásná mechanická hra, svým způsobem stejně půvabná jako figury, které svým tělem dokázala Věra vykouzlit,“ vylíčil Černý.

Umělec, který má na svědomí miminka z Žižkovské věže, hlavu Franze Kafky u Národní třídy nebo Čůrající postavy na Malé Straně, znovu zaujal.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Do Paříže sochu převezly tři kamiony, týden ji technici skládali. A teď se za ní v Paříži ohlédnou úplně všichni, kteří se kolem kanálu procházejí, nebo třeba i ti, co kolem běží.

„Wow! Magnifique!“ zavolá s palcem vzhůru pelášící tmavovlasá Francouzka. Na jméno nebyl čas, odpusťte.

Fanoušci se hrnou

U vstupu na návštěvníky svítí dva názvy – Czech House anglicky a La Maison Tcheque francouzsky.

Tak vítejte.

Už před pátečním slavnostním otevřením se kolem producírovaly davy českých fanoušků, kteří do Paříže přijeli. Fotili se se sochou, bavili se o budoucích českých úspěších, probírali vstupenky.

Ještě o den dřív dokonce dorazila parta důchodců ve věku 64–74 let, kteří se dokodrcali na kolech. Splnili si tak sen z mládí, kdy si slíbili, že všichni na bicyklu dojedou na olympiádu.

„Když jsme spolu chodili na střední školu, zaujala nás knížka Šlápoty do Mexika, kdy se české horolezkyně rozhodly dojít pěšky na olympiádu v roce 1968. A tehdy jsme si řekli, že až budeme v důchodu a nebudeme mít co dělat, vyrazíme na kolech na olympiádu,“ popsal začátek příběhu 64letý Zdeněk Sedláček z Prahy.

Do Francie jeli dva týdny a u vstupu se potkali třeba i se snowboardistkou a budoucí maminkou Evou Adamczykovou.

Dokument o ní s názvem Nejrychlejší holka ve vesmíru pak první návštěvníci Českého domu mohli zhlédnout přímo uvnitř. A na závěr dojemnému příběhu zatleskali.

Nejenom pivo

Čím dům ve tvaru šapitó nejvíc zaujme?

Uvnitř je nástěnka se všemi českými olympioniky. Také fotky z poslední pařížské olympiády před 100 lety. K tomu velké pódium, krychlové sedačky obetkané českými úspěchy minulosti. A pochopitelně také obchůdek s oblečením, pípy s pěnivým mokem nebo stánky s něčím k zakousnutí.

Při slavnostním otevření Českého domu se připomnělo také gesto tichého odporu Věry Čáslavské na olympiádě v Mexiku.

„Máme tu olympijskou kolekci, jídlo, pivo. Cokoliv, co si člověk z české kultury a gastronomie představí. Každé čtyři dny bude na čepu osm nových piv celkem z 16 pivovarů z 12 krajů. Celkem se nám tu vystřídá 32 piv. A jídlo? Guláš nebude, ale máme české rychlovky – takový fast food, jídlo do ruky. Sekanou v housce, plněné bagety, čerstvý chleba od pekaře Karla s pomazánkou, bůčkem,“ vyjmenovává Daniela Jurion, manažerka komunikace Českého olympijského výboru.

Kapacita domu činí 1 100 lidí, jen na včerejší otevření byla snížena na 600, aby to pro všechny bylo komfortní. „Lístky stojí čtyři eura, každý den je v plánu speciální program. Vstupenky se dají koupit online, ale jsou i na místě. Záleží vždycky na kapacitě,“ dodává Jurion.

Každý den se tady fanoušci setkají také s několika sportovci.

„A když se poštěstí, třeba i s medailisty. Jen musí cenný kov získat do páté hodiny odpolední. Jinak přijdou o den později,“ říká Jurion.

Český dům v Londýně měl před lety obrovský úspěch. Klikující doubledecker na rohu rušné ulice Upper Street v Islingtonu bavil a do českého sídla i díky němu proudily davy lidí.

Byl to navíc první dům, který nebyl určen jen pro prominenty z řad politiků a sponzorů, kteří tu pózovali se sportovci. Patřil všem, každému příchozímu.

V Pchjongčchangu zase přímo naproti olympijské vesnici těžil z výborné lokace.

Interiér Českého domu v Paříži, pro který Český olympijský výbor zvolil budovu Cabaret Sauvage.

I ten pařížský nabízí všechno podstatné – české pivo, český chléb, krásy české země i její historii. Lákadla, která mají sportovcům, ale i příznivcům zpříjemnit pobyt na hrách.

A nejlepší pozvánka?

Pro fanoušky rozhodně české medaile. Kde jinde se dostanete na dosah ruky ke Krpálkovi, Prskavcovi, tenistům a tenistkám nebo střelcům?

A ještě si s nimi dáte pivo...