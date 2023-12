Kalousek se do důchodu nechystá. Do Senátu? Silvestrovský vtip, tvrdí

„Chce se vrátit do politiky, nechce zůstat stranou. Dlouhodobě kritizuje vládu. Ví, že ta vláda populární není, že i její voliči jí vyčítají plno věcí, takže tady vzniká nějaká poptávka po někom, kdo ale není ani Babiš, ani Okamura, ani od nich z jejich hnutí, a mohl by nabídnout alternativu,“ odhaduje politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy, že by se Kalousek mohl pokusit oslovit s novou nabídkou voliče současné pětikoalice.

Jak varianta, že by se mohl pokusit vytvořit novou politickou formaci, jak se mu to s pomocí Karla Schwarzenberga povedlo v roce 2009, nebo že by se mohl v nějakou chvíli pokusit o změnu vedení TOP 09, mají podle Mlejnka plusy i minusy. „Možná má v hlavě obě varianty a podle nějaké situace, která nastane, se rozhodne,“ říká politolog.

Kalousek ve čtvrtek na jednání výkonného výboru TOP 09 nedostal potřebný počet hlasů, aby ho strana nominovala na kandidátku koalice SPOLU do Evropského parlamentu. Šéfce strany Markétě Pekarové Adamové se podařilo odvrátit jeho pokus a prosadit jako nominaci TOP 09 na šesté místo kandidátky SPOLU pražského poslance Ondřeje Koláře.

„Mně se zdá, že to zkusil, protože se mu nechce čekat,“ hodnotí jeho kandidaturu Mlejnek. Nezdá se mu, že by Kalousek usiloval o to, aby získal křeslo v pětikoaliční vládě, protože v té má TOP 09 ministra zdravotnictví a křeslo ministryně pro vědu a výzkum. „Jemu se nabízí jenom vyštípnout Válka a sednout si na zdravotnictví, což je nejhorší židle, která tady existuje, nejvíc problematická. A do toho by asi nešel,“ je přesvědčen politolog Mlejnek.

Nevidím prostor pro novou konzervativní stranu, říká politolog Školník

Skepticky se na možnost, že by Kalousek zkusil založit novou stranu, i kdyby ve volbách v příštím roce zůstaly koalice SPOLU a obecně vládní strany za očekáváním, dívá Milan Školník, politolog působící na Katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity.

„Nevidím prostor na to založit nějakou novou středopravicovou konzervativní stranu, byť může argumentovat, že se TOP 09 odklonila od hodnot, na kterých ji zakládal,“ uvedl v pátek Školník. Založení nové strany je podle něj obrovský problém, protože středopravicová scéna je podle něj obsazená.

Připustil, že Kalousek už jednou ukázal, že umí založit stranu. „Jemu se to povedlo a vystavěl ji na osobnostech, je otázka, jestli by teď ještě nějaké sehnal, protože tehdy ji postavil na charismatu Karla Schwarzenberga,“ připomněl politolog Školník zesnulého spoluzakladatele TOP 09.

Na Kalouskovi vidí očividný zájem působit dál v politice, zmínil i jeho pořad v televizi Barrandov. Není přesvědčen, že Kalouskovi šlo skutečně o to, aby byl na kandidátce do Evropského parlamentu. „Je otázka, jestli ten pokus byl míněn vážně, nebo se chtěl jen zviditelnit. Podpora z regionů tam byla, ale on musel vědět, že narazí na odpor ze strany vedení. Dlouhodobě se vyjadřoval kriticky k předsedkyni a vůbec k pětikoalici,“ poukazuje politolog Školník na Kalouskovo „ostřelování“ vlastní strany i vlády na sociálních sítích.

Kalousek podle něj ještě může přehodnotit své odmítání kandidovat v senátních volbách. „Mandát senátora by získat mohl, tam by šance pro něj mohla být.. Říká, že nechce, ale ty volby jsou až skoro za rok, tak ten názor může přehodnotit. Další věcí je, že může kandidovat jako nezávislý kandidát,“ řekl politolog Milan Školník.

„Kandidaturu pana Kalouska považuji za pozoruhodnou. Pan Kalousek se v evropské tematice nikdy, ani během svého vrcholného politického života, výrazněji neangažoval a EU a evropskou politiku nekomentoval ani po svém odchodu do politické penze,“ okomentoval pro MF DNES politolog Petr Kaniok z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

„V kontextu toho, jak se nyní dlouhodobě vymezuje vůči vládě, to tedy vnímám hlavně jako pokus o návrat do politiky jako takové se zjevným přesahem do domácí české politiky,“ odhaduje Kaniok.

Věci, kterým bych se chtěl věnovat, senátoři v pravomoci nemají, říká Kalousek

Výzvu své vlastní strany, ať radši kandiduje do Senátu a pomůže získat křeslo pro TOP 09, odmítl Kalousek na sociálních sítích hned ve čtvrtek večer po nezdaru při jednání výkonného výboru

„To vypadalo jako silvestrovský vtip. Já jsem jim na tom jednání vysvětlil, že opravdu nebudu kandidovat do Senátu,“ vrátil se k tomu Kalousek ještě v pátek. „Pro mě není práce senátora. Já se chci věnovat jiným věcem, než se věnují senátoři a mají to v pravomoci. Věci, kterým bych se chtěl věnovat, senátoři v pravomoci nemají. Kdybych uvažoval o důchodu, tak bych to možná zvážil, ale já se do důchodu nechystám,“ řekl iDNES.cz Kalousek. „Nevěděl jsem, jestli náhodou nejsem v blázinci, ale řekněme, že to byl vánoční vtip,“ odmítl výzvu TOP 09, ať zkusí Senát.

„Chci mít funkci, která mi dává smysl. Práce senátora mi osobně smysl nedává,“ prohlásil Kalousek. Odmítl i možnost, že by se na poslední chvíli pokusil sestavit vlastní kandidátku do Evropského parlamentu. „Do Evropského parlamentu zcela jistě ne, vylučuji to,“ prohlásil.

Více své plány rozkrývat nyní nehodlá. „Tím, že skončila moje kandidatura, jsem se opět stal soukromou osobou mimo politiku. Proto mi jistě vy i vaši čtenáři odpustíte, že jako soukromá osoba nebudu o svých případných politických plánech mluvit veřejně. Pokud nějaké budu mít, ohlásím je včas,“ řekl Kalousek. K možnosti, že by se pokusil založit novou stranu, se odmítl vyjádřit.