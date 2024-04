Hamás zveřejnil video Američana a Izraelce unesených v říjnu loňského roku

Sestříhané video je dlouhé zhruba tři minuty. Oba muži se v něm představili a uvedli, že doufají v dohodu o propuštění rukojmích, díky níž by se mohli vrátit domů. Kdy byly záběry pořízeny, není zcela jasné. Miran však uvedl, že v zajetí strávil 202 dní a Siegel zmínil židovský svátek pesach, což naznačuje, že video bylo natočeno nedávno.

Siegel byl unesen 7. října spolu se svou ženou Avivou z kibucu Kfar Aza. Aviva byla propuštěna na svobodu v listopadu v rámci výměny části rukojmích za Palestince zadržované v Izraeli. Miran byl během říjnového útoku unesen z kibucu Nir Oz.

Alex Barnicoat @mrbarnicoat 🚨🇵🇸



Hamas released a new video of the hostages



https://t.co/hGQe0U5nsf oblíbit odpovědět

Hamás v minulosti opakovaně zveřejnil záběry rukojmích, což Izrael označil za psychologickou válku. Většina izraelských médií tato videa nezveřejňuje a označuje je za propagandu Hamásu.

„Rukojmí, nebo válku.“

Rodiny rukojmích po zveřejnění videa podle The Times of Israel (ToI) uvedly, že izraelská vláda má na výběr mezi rukojmími a válkou. „Izrael si musí vybrat: rukojmí, nebo válku. Vpád do Rafáhu přinese další zavražděné rukojmí v zajetí nebo jejich smrt ve válce. Vpád do Rafáhu bude pro unesené znamenat další způsob, jak zemřít. Izrael si musí vybrat návrat rukojmích,“ stojí v prohlášení rodin.

Rafáh se nachází na jihu Pásma Gazy u hranice s Egyptem a uchýlil se tam před boji více než milion Palestinců z jiných částí pásma. Izraelská vláda tvrdí, že se v Rafáhu nacházejí zbývající prapory Hamásu a izraelská armáda v posledních týdnech zintenzivnila přípravy na pozemní operaci ve městě. Mezinárodní společenství naléhá na izraelskou vládu, aby předtím zajistila bezpečnou evakuaci civilistů.

Boje v Pásmu Gazy začaly po teroristických útocích ze 7. října, kdy Hamás a jeho spojenci zaútočili na izraelské území u Pásma Gazy. Podle izraelských úřadů při útoku zemřelo 1 200 lidí a dalších 250 bylo zavlečeno na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích výměnou za palestinské vězně. Od začátku války podle ministerstva zdravotnictví vlády Hamásu zemřelo v Pásmu Gazy 34 388 Palestinců.