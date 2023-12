Rozhodnutí TOP 09 o Kalouskovi může zatřást eurokandidátkou SPOLU

„Nedokážu si to představit,“ řekl premiér Petr Fiala v pořadu televize CNN Prima News Co na to premiér k případné Kalouskově kandidatuře na společné kandidátce ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v evropských volbách.

Lídr kandidátky SPOLU, europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra zase upozornil, že trojice strana má dohodo, že na nižších místech kandidátky nebudou žádní „skokani“, což by Kalousek určitě byl a překopal by stranami koalice SPOLU domluvené pořadí na kandidátce.

„Teď musí splnit domácí úkol TOP 09, pokud ho nesplní, tak nedodrží dohodu a to bude mít své důsledky,“ naznačil Vondra v Právu, že by to mělo dopad i na kandidátku SPOLU. Původně vůbec nebyl nakloněn tomu, aby i do eurovoleb šla ODS společně s TOP 09 a lidovci.

Lidovci a TOP 09 jsou v Evropském parlamentu součástí Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR). A i když se koalice SPOLU rozhodla jít dohromady i do eurovoleb, netýká se to postupu stran po volbách, tedy do kterých klubů zamíří nově zvolení europoslanci.

Kalousek iDNES.cz řekl, že se jednání výkonného výboru o nominacích na eurokandidátku, které se má konat ve Sněmovně, zúčastní, dostal pozvánku.

Tvrdí, že ke kandidatuře ho přesvědčila spousta nominací z regionů. „Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout,“ napsal na síti X. Podpořit plánuje Kalouska i současný europoslanec Jiří Pospíšil, který dříve stranu také vedl. Na nedávném sněmu TOP 09 neuspěl při kandidatuře na post místopředsedy, ale dokázal zároveň „vyautovat“ šéfa poslaneckého klubu Jana Jakoba, který také překvapivě post ve vedení strany neobhájil.

TOP 09 má získat na eurokandidátce SPOLU pozice tři, sedm a deset. Na třetím místě by měl být europoslanec Luděk Niedermayer,