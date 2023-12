Video s nutellou byla chyba, řekl Fiala. Má problém s Kalouskem v eurovolbách

Premiér Petr Fiala navštívil na začátku listopadu bavorský Waldsassen. V německém a českém supermarketu nakoupil devět potravin. Během srovnávacího nákupu prověřoval, jak je na tom Německo s jejich kvalitou a cenami.

„Všechno se nepovede. Video nebylo dobře přijato. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, chyby se stanou i mně. Z videa jsem si vzal poučení. Chyba byla ve způsobu jeho zpracování,“ řekl Fiala.

Se svým současným týmem, který mu s komunikací a sociálními sítěmi pomáhá, hodlá pokračovat ve spolupráci.

„To, že mi někdo něco poradí nebo doporučí, nic neznamená. Ta chyba, která se stala, jde za mnou. Rozumný člověk se poučí,“ pokračoval.

Na video vznikla řada vtipů a parodií, některé ocenil i premiér. „Na druhou stranu vznikla řada vtipů, která mě pobavila. Žijeme ve vyhrocené době. Natočit video, které se nepovede není srovnatelné s tím, co dělají jiní,“ dodal.

Kalousek? Nedovedu si to představit

Fiala si nedovede představit, že by na kandidátce koalice Spolu pro volby do Evropského parlamentu v příštím roce byl i bývalý předseda TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Věří, že TOP 09 bude rozhodovat demokraticky a ve všech souvislostech, do jejího výběru nicméně nechce ani nemůže mluvit.

„Nedokážu si to představit,“ řekl Fiala a poukázal na to, že Kalousek, který nyní aktivně nepůsobí v politice, jeho koaliční vládu opakovaně v médiích a na sociálních sítích tvrdě kritizuje. „Ale počkejme, až TOP 09 dá nominace, věřím, že bude uvažovat ve všech souvislostech,“ dodal premiér.

Kalousek nedávno sám ohlásil zájem kandidovat do Evropského parlamentu, jeho záměr ale vzbudil i negativní reakce. Kalousek ke svému plánu na sociální síti X napsal, že ho překvapilo velké množství návrhů z regionů, aby za TOP 09 kandidoval.

Ceny potravin nestanovuje vláda

„Je to porušení slibu, který obchodníci dali. Měl jsem s nimi 30. srpna jednání. V té době byly známy všechny parametry konsolidačního balíčku. Argument, že za to může balíček, je nesprávný. Nemíním se smířit s tím, že nám někdo dá slib a pak ho poruší,“ reagoval premiér na avizované zdražování potravin, které by mělo začít od nového roku.

Uvedl dále, že se cenám potravin věnuje intenzivně od jara a pravidelně vyvíjí tlak na obchodníky. Jedná také s potravináři a zemědělci. „Můj tlak výsledek má. Budu v tom pokračovat. Někdy se podaří více, někdy méně,“ řekl.

Problém je podle premiéra v tom, že v Česku je malá skupina obchodníků, ale i producentů potravin, která určuje, za kolik se budou prodávat.

Petr Fiala @P_Fiala Vážení přátelé,



dnes k vám přicházím se speciálním dílem Otázek & odpovědí. Tentokrát budeme mluvit o cenách potravin. A podíváme se i za hranice. https://t.co/PL0ZgaaaDb oblíbit odpovědět

Výsluhy jen pro vybrané profese

„Když jsem se účastnil jednání s lékaři, tak jsem se s takovým požadavkem nesetkal. Myslím, že to není ani možné. Platí argument, který tady zazněl. Mohla by se ozvat celá řada dalších profesí,“ řekl Fiala o výsluhách pro zdravotníky. Požadavek ze strany zástupců České lékařské komory nepovažuje za přiměřený ani adekvátní.

Zmínil také, proč výsluhy přísluší například policistům či vojákům. „Jsou to lidé, kteří nasazují své životy a mají významné limity – musí hodně obětovat, nemohou třeba protestovat. Společnost se vzhledem k těmto limitům rozhodla, že je na místě tuto službu odměnit výsluhou. To se ale nemůže vztahovat na všechny profese. Tato debata na místě není,“ pokračoval.

Odmítl, že by obcházel ministra zdravotnictví Vlastimila Válka při jednání s lékaři. Uvedl také, že s ním veškerý postup konzultoval, třebaže se šéf resortu nakonec nepřipojil ke schůzce, během níž došlo ke slovní shodě mezi vládou a lékaři.