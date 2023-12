Další bod pro Kalouska. Pražská TOP 09 ho podpořila na eurokandidátce SPOLU

„Krajský výbor TOP 09 Praha právě teď jednomyslně vyjádřil podporu nominacím Miroslava Kalouska na kandidátku Spolu pro Evropské volby a pověřil své zástupce ve výkonem výboru TOP 09, aby pro kandidaturu Miroslava Kalouska hlasovali,“ uvedl Pospíšil.

Na společné kandidatuře koalice SPOLU do evropských voleb se na podzim dohodly vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Kandidátka se teprve skládá, strany zatím určily, že lídrem bude europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Kalouskův úmysl nemá podporu mezi některými europoslanci dalších stran, které se podílejí na koalici SPOLU. „Myslím si, že by to udělalo větší škodu než užitek,“ uvedl pro server Lidovky.cz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský s poukazem na to, že Kalousek v poslední době nešetří veřejnou kritikou na adresu několika koaličních ministrů a ekonomických kroků kabinetu.

„TOP 09 náš názor dobře zná, stejně tak dohody, které jsme uzavřeli. Nepotřebuji jim to teď připomínat přes média,“ podotkl Vondra.

Kalousek ke svému plánu na sociální síti X napsal, že ho překvapilo velké množství návrhů z regionů, aby za TOP 09 ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval. „Respektuji, že o tom však musí rozhodnout výkonný výbor mé strany,“ doplnil. Výkonný výbor TOP 09 zasedne 14. prosince.

Musím mírně dojatě říct, ze mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů @TOP09cz, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout… — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 23, 2023

Kalousek byl v minulosti poslancem za lidovce, které také v letech 2003 až 2006 vedl. Později byl jedním z iniciátorů vzniku TOP 09, ve které byl po jejím založení v roce 2009 místopředsedou a v letech 2015 až 2017 předsedou.

Dvakrát byl také ministrem financí, a to ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase (oba ODS). Nyní dvaašedesátiletý Kalousek se v lednu 2021 rozhodl složit poslanecký mandát a odejít z aktivní politiky.