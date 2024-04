Počasí v Česku opět ovlivní saharský prach. Vytvoří oblačnost, sníží teploty

Prach se v neděli do ČR dostává od jihozápadu původně až ze severozápadních oblastí Sahary. „Tentokrát se nachází ve vysoké a střední oblačnosti, která je výrazně rozsáhlejší a mohutnější, než odhadovaly numerické modely,“ uvedl ČHMÚ.

Například v Plzni mělo ráno být jasno. „Ve skutečnosti se ale od jihozápadu již částečně zatahuje vysokou a střední oblačností,“ podotkli meteorologové.

Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy či okolních afrických států.

Letos se saharský prach dostal do Česka už na konci února. Ve dnech 30. března až 2. dubna pak byla koncentrace prachových částic natolik vysoká, že byla vyhlašována smogová situace. Prach měl vliv i na výkon solárních elektráren. Prachem pokryté panely mohly mít podle expertů omezenou výkonnost i několik dní. Řešením přitom nebylo ani mechanické očištění zařízení, protože to by je mohlo poškodit. Pomohl až déšť.