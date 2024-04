U Italů víno, u nás vodka a u mě nic. Vyškovský Lotyš bavil po dvou gólech

V prvním poločase rozjásal lotyšský reprezentant tribuny drnovického azylu Vyškova poprvé, když za háčky pravé tyče uklidil levačkou výborný pas od Isaa Fomby, podruhé vracel Vyškovu vedení dorážkou hlavou přes všechny bránící hráče pod břevno a zdvojnásobil tak svůj počet gólů v druhé české lize. Nejdražší hráč druhé ligy se dostává do formy.

Ulevilo se vám po výhře nad Varnsdorfem, že jste po zakopnutí se Zbrojovkou dokázali naplno bodovat?

Byl to velmi důležitý zápas. Věděli jsme, že zbývá šest zápasů v soutěži a uvědomovali si, že abychom se vrátili do čela tabulky, nesmíme zaváhat. Dokázali jsme se spojit jako tým, cítíme úžasnou energii v šatně a s každým zápasem se dokážeme zlepšovat.

Po zápase zněl útrobami drnovického stadionu z šatny A-týmu popěvek Krollis on fire, tedy Krollis v jednom ohni. Je to pro útočníka důležité, že plní svoji roli na jedničku?

Je to fantastické. Držíme při sobě, takže tímhle pozápasovým veselím jsem si jen potvrdil, jak za mnou všichni kluci stojí. Cítím se skvěle, chytám zase ten správný zápasový rytmus a ono se mi to vrací v zápasech. Dostávám se do šancí, je tu opravdová soudržnost, a tak můžu vracet to, že jsem v posledních dvou zápasech gólově mlčel.

V závěru jste měl ještě další velkou šanci a útočil jste na hattrick, co tomu chybělo?

Obránce asi jemně tečoval moji střelu. Někdy to tam spadne, někdy ne a pro mě je zásadní, že jsme se i tak přiblížili k přímému postupu. A jestli jsem dal jeden, dva nebo tři góly, už je detail.

Pár týdnů zpět jste říkal, že nesmíte myslet na góly a ony pak přijdou. Nemyslel jste teď na góly, že přišly hned dva?

Bylo na čase. Dva zápasy nic, potřeboval jsem ze sebe sejmout tlak. Teď se cítím dobře, hraju pro tým a góly přišly.

Jeff Luhnow, tedy ředitel vlastníka Vyškova Blue Crow Sports Group, prohlásil, že to podle něj budete právě vy, kdo Vyškov dostane na první místo a do elitní soutěže. Ceníte si takovou podporu?

Neslyšel jsem to, ale poslouchá se to hezky. Je to příjemné, jen si to nesmím pustit do hlavy, udržet si ji čistou. Dnes si to můžu užít, zítra už ale zase budu makat ve směru dalšího zápasu.

S kým si nyní nejvíce rozumíte v ofenzivě? Fomba funguje výborně na křídle, pod vámi se střídají Antonín Svoboda a Fahad Bayo.

S Varnsdorfem jsme zkoušeli rozestavení se dvěma útočníky s Tondou Svobodou. Hrál moc dobře, Bayo také oživil hru a udržel hromadu míčů. Oba hráli dobře. A pak je tu Isaa Fomba, to je náš Messi, protože jak on dokáže udriblovat protihráče, to je neuvěřitelné.

Jak po zápasech slavíte své góly?

Já po utkáních zapomenu na fotbal a dělám si své věci. V Itálii by si mohli dát dvě skleničky vína, v Lotyšsku asi vodku, ale já v sezoně nepiji, tak nic nebude.