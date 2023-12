SPD a Trikolora představí kandidáty do eurovoleb, mezi prvními bude Majerová

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová by měla zaujmout jedno z prvních třech míst na společné kandidátce hnutí SPD a Trikolory do Evropského parlamentu. Lídrem by měl být europoslanec Ivan David z SPD. O prvních místech kandidátky rozhodne hnutí v sobotu po obědě, jména plánuje představit v 15 hodin.