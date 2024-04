Slíbil mistrům zájezd na NHL, bude jen výlet do Prahy. Hadamczik slovo nesplní

Duben 2023, přesně rok zpátky. Prezident svazu Hadamczik vystoupil na tiskové konferenci a oznámil, že se juniorská extraliga přes jeho předešlá prohlášení a ujištění bude rozšiřovat ze čtrnácti na šestnáct týmů.

Dlouhé roky přitom Hadamczik kritizoval předchozí vedení svazu, že by se juniorské soutěže měly zužovat, čímž by se zvýšila jejich kvalita. Když ale začal vládnout on, zužování se najednou nehodilo.

„Byla to politika. Něco za něco,“ poví pro iDNES.cz pod příslibem anonymity zdroj obeznámený s procesem. Sestupu se díky tomu vyhnula Olomouc, k tomu přibyla mužstva Českých Budějovic a Přerova.

Kromě rozšíření juniorské extraligy Hadamczik oznámil, že na vítěze čeká vedle zlatých medailí sladká odměna, kterou uhradí svaz. „Zájezd na NHL poslouží jako motivace pro mladé hráče, kam až se mohou dostat,“ řekl Hadamczik.

Juniorští mistři z Třince se nepodívají nikam.

„Ano, bylo řečeno, že vítěz juniorské extraligy pojede na NHL. To jsme slíbili. Pak jsme APK (Asociaci profesionálních klubů) požádali, jestli by nebylo rozumnější, když jsou světové týmy tady doma na mistrovství světa, jim dát lístky na šampionát. Měli jsme dva zápasy, třeba na Čechy s Kanadou. Že jim zaplatíme ubytování, dáme dva zápasy,“ uvedl Hadamczik pro server iSport.cz.

Redakce iDNES.cz oslovila hokejový svaz s dotazem o zdůvodnění, ten zatím nereagoval.

Třinec lístky na šampionát nevzal, juniorům koncem května už začíná letní příprava a onen den probíhají kondiční testy. Navíc dostali slib NHL.

A tak svaz přišel s lišáckým nápadem. NHL v říjnu dorazí do Česka. „Dostanou 32 vstupenek na zápas NHL v Praze. Kdyby nebylo domácí mistrovství, měli jsme slib, že je pustíme do Ameriky, do New Yorku a půjdou tam na nějaký zápas. Od nás je jisté, že lístky na NHL v Praze dostanou,“ slibuje Hadamczik tentokrát.

V říjnu v Česku sehrají duely základní části New Jersey Devils a Buffalo Sabers.

A i když třeba třinecký A-tým na některé zápasy play off do Prahy létal letadlem, z Třince na NHL do Prahy to za stoprocentní zájezd na NHL počítat nelze.

Třinečtí junioři získali titul potřetí v historii (2016 a 2019). Svěřenci Reného Muchy a Jiřího Juříka dokázali otočit semifinále s Karlovými Vary i finále s Brnem ze stavu 0:2 na zápasy.

Titul a zlaté medaile jim nikdo nesebere.

Nová Síň slávy – podivné praktiky svazu

Zájezd na NHL není jediným nesplněným slibem současného prezidenta. V březnu měla být hotová i nová Síň slávy v zastrčené uličce Nekázanka, kam ji Hadamczik přestěhoval z obchodního centra Harfa.

To stojí hned vedle O 2 areny a mohly ho navštívit statisíce hokejových fanoušků během mistrovství světa.

Síň se má otevřít až začátkem května, server iDNES.cz zároveň zjistil, že výstavba s sebou přinesla nejen nečekané náklady, ale také podivné praktiky při jednání o výstavbě na původně zamýšleném místě. V obchodním centru Palladium.

Svaz podepsal memorandum o spolupráci, a když se měly podepsat závazné smlouvy, zcela a bez vysvětlení se odmlčel. Prostředník při jednání Jaromír Zavřel ze společnosti contaYner vyčíslil škodu na deset milionů korun a vyzval svaz k jejímu uhrazení.

Server iDNES v minulých týdnech také přinesl zprávy o tom, že hokejový svaz v původním návrhu rozpočtu šampionátu v Praze a Ostravě podhodnotil příjmy ze vstupného o 246 milionů korun oproti roku 2015. Tehdy svaz na vstupném vybral 703 milionů, teď počítá pouze se 457 miliony.

A to i přesto, že vstupenky jsou dražší než v roce 2015 a zájem o vstupenky je obrovský. Svaz díky tomu mohl požádat o 310 milionů z veřejných dotací, které mu Praha, Ostrava, Moravskoslezský kraj i Národní sportovní agentura (NSA) odsouhlasily.

Od NSA má svaz dostat celkem 200 milionů korun, 50 milionů přiteklo už v roce 2023 a teď probíhá správní řízení, jestli dostane i zbylých 150 milionů. Svaz rozpočet na dotazy iDNES.cz vysvětlit odmítl.

Nereagoval ani na dotazy, proč svaz poslal do klubů okolo 60 milionů korun za údajnou propagaci mistrovství světa. Třeba extraligovým klubům slíbil dva miliony korun, jenže o propagaci, jak svaz sám přiznal, vůbec nejde.

Ostatně samotná propagace na šampionát znamená, že se na stadionu pustí jeden krátký video-spot, na mantinelu, který většinou nejde vidět z televizních kamer, se umístí logo mistrovství. A občas kluby musejí přidat příspěvek na sociální sítě.

Svaz totiž pouze hledal titul, jak peníze dostat do klubů. Část z nich to navíc vnímá jako kupování hlasů před červnovými volbami, kdy se bude volit nový prezident svazu a k tomu celý vládnoucí výkonný výbor.