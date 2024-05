Vzala jsem na milost paruky a těším se na chemoterapii, říká Slováčková

„Vždycky jsem byla odpůrcem paruk, protože mi vadilo mít na sobě něco, co není moje. Ale když jsem si nasadila paruku od Klaudie, bylo to strašně podobné tomu, jak jsem vypadala dřív. Až se mi dostaly slzy do očí a vůbec mi nevadilo to na hlavě mít,“ uvedla Slováčková k fotce, kterou zveřejnila nedávno na svém Instagramu.

„Vlilo mi to sílu do žil a když jsem se druhý den necítila dobře a nasadila jsem si ji, tak jsem měla pocit, že je všechno vlastně dobré. Je těžké se na sebe dívat bez vlasů, protože mi to připomíná, že jsem nemocná. Ale zároveň se to snažím respektovat, protože to tělo bojuje a já se to snažím ctít a chodit s hlavou vztyčenou,“ řekla Slováčková.

anna_julie_slovackova Já si sem s dovolením dám i fotku, kde mi to sluší jo…

Byla jsem včera totiž u @permanent_make_up_klaudiaeis , která mi tetovala obočí a ještě k tomu jsem se tam poprvé v životě zamilovala do paruky… protože jsem v ní byla najednou zpátky já. až jsem slzu uronila…

Klaudie má neskutečný přístup ke svým zákazníkům… bylo mi tam tak dobře! A paruky, které nabízí a sama dává dohromady navíc nabízí za cenu, za kterou tak krásný paruky nenajdete..

Klaudie… Díky… mám trochu větší pokoj v duši a cítím se hrozně moc dobře… asi ani nevíte, jak jste mi pomohla.❤️

Aktuálně je v takové etapě léčby, kdy měla krátké volno od chemoterapií, ale příští týden ji čeká další. „Teď mám za sebou dva týdny, kdy jsem nebyla vůbec v nemocnici a snažím se těšit na další chemošku, protože vím, že to tělu pomůže, že to zabíjí ty špatné věci, které v těle jsou,“ vysvětluje zpěvačka, která v sobě během léčby našla dost sil na to, aby natočila nový videoklip.

„Je to jako na horské dráze. Nebudu si hrát na to, že je mi každý den dobře, protože není, ale přeci jen nebojuji s virózou, ale je to něco složitějšího, náročnějšího a já se snažím dělat všechno jako dřív a do toho si najít ten balanc kvalitním spánkem, jídlem a odpočinkem,“ popsala zpěvačka, které samozřejmě neušel necitlivý komentář Pavla Novotného, který zahýbal internetem.

Novotný totiž okomentoval fotku jejího otce Felixe Slováčka s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou slovy: „Felix byl vždycky d**il. Dávám mu pokoj asi rok a půl co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal.“ Po vlně kritiky Novotný příspěvek smazal a omluvil se.

Pavel Novotný je za svou poznámku o Aničce Slováčkové terčem kritiky.

Slováčková si ale z jeho řečí nic nedělá. „Mně se to osobně skoro ani nedotklo. Bylo mi akorát líto, že se spousta mých blízkých dozvěděla jisté informace ne z mé iniciativy, ale úplně cizím člověkem, který o mě neví absolutně nic,“ řekla.

„Myslím, že ten pán se chce pouze zviditelňovat a na mé rodině to dělá dlouho. My jsme na to zvyklí a nic si z toho neděláme. Táta už se taky uklidnil a jdeme prostě dál. Mně ta osoba vůbec nestojí za pozornost,“ dodala Anna Julie Slováčková.