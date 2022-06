Nová okruhová Forza slibuje generační skok, do Horizonu míří Hot Wheels

Okruhová Forza Motorsport si dala poměrně dlouhou pauzu, poslední díl vyšel v roce 2017. Novinka, která se jmenuje jen Forza Motorsport na tento díl navazuje, osmičku v názvu ovšem nemá. Vzniká od podlahy znovu, aby plně využila hardwaru Xboxu Series X/S a ani letos nevyjde. Počkáme si totiž až na jaro 2023.

Tvůrci slibují generační skok, který zahrnuje přepracovanou herní fyziku vozů i tratí, pokročilé poškození vozů, dynamické počasí či ray tracing na trati v reálném čase. To vše má přispět k tomu, že nás hra pohltí víc než kdy dříve. To, co máme od hry očekávat, tvůrci demonstrovali na trati Maple Valley.

„Změny denní doby mění okolní teplotu, která následně ovlivňuje teplotu povrchu trati. Tyto změny teploty trati ovlivní přilnavost vašeho vozu stejně jako gumování a počasí,“ říkají tvůrci k dynamické změně počasí.

„Prostředí bylo zachyceno pomocí fotogrammetrie a 3D skenování materiálů, zatímco pokročilé techniky vykreslování a procedurálního generování přinášejí novou úroveň realismu trati. Tráva, skály, 3D vegetace, obloha a mraky ilustrují generační skok v kráse a detailech,“ dodávají na adresu vizuální stránky.

Nové funkce zahrnují správu pneumatik a paliva, zatímco systém poškození vozu má reprodukovat až jednotlivé škrábance na karoserii. „Zcela nové simulační detaily jsou ve směrovosti poškození, v tom, jak se lak odlupuje na odhalených a vyvýšených hranách, v odřeninách kol a v nánosech nečistot.“

Hra vyjde na jaře na konzole xbox, PC a cloud. Dostupná bude hned v den vydání v předplatném Game Pass.

Forza Horizon 5 se brzy dočká prvního rozšíření

První expanze pro skvělou Forzu Horizon 5 vyjde 19. července a tematicky čerpá z hráčům již známého spojení s Hot Wheels. Závodit se bude na tratích v oblacích nad Mexikem. Koupit půjde samostatně za dvacet dolarů, je ovšem i součástí prémiové edice a samozřejmě předplatného Game Pass.

Expanze láká na 200 kilometrů nových tratí, čtyři nové biomy a kampaň v rámci akademie Hot Wheel, s níž se startuje s vozem Baja Bone Shaker třídy B 2013.

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Pokud jste původní Forzu Horizon 5 nehráli, nevadí. Expanze se v menu zpřístupní po krátkém úvodu, který představuje původní hru.