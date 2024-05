Je mi ho líto, říká „Ciri“ o novém představiteli seriálového Zaklínače

Seriálový Zaklínač už má to nejlepší za sebou a všichni zúčastnění už jen čekají, až se to únavně roztahané martyrium konečně doplazí do konce. A někteří ani to ne – představitel hlavní role Henry Cavill od nešťastného projektu odešel už po třetí sezoně a zbytek seriálu za něj bude muset dokončit herec Liam Hemsworth. A nebude to mít lehké, fanoušci původních knih a her totiž nemají pro netflixovou adaptaci žádná milá slova a shodují se na tom, že Cavillův výkon byl vlastně to jediné, co ji drželo nad vodou.

Nahradit Henryho Cavilla nebude jednoduché, fanouškům přirostl k srdci.

O problematickém vztahu mezi (možná až přehnaně) oddanou komunitou a filmaři ví moc dobře i představitelka Ciri, herečka Freya Allenová, a svého nového kolegu dopředu lituje. „Upřímně řečeno, cítím se za něj špatně, protože tato fanouškovská základna bývá velmi útočná a není to ideální situace, když přebírá roli někoho jiného,“ řekla v rozhovoru pro magazín Collider. Přesto věří, že obstojí.

„Mám pocit, že do toho chce zkusit přinést své srdce. Hodně trénoval,“ říká blonďatá kráska, jejíž role bude v příběhu nabírat na důležitosti. Je nutné doplnit, že Liam není jen z nouze ctnost, kterou filmaři sehnali na poslední chvíli – ve skutečnosti už se účastnil původního castingu, kdy ještě nikdo nevěděl, jaký hit z toho nakonec bude (viz náš článek).

Posoudit, na kolik se mu podařilo nahradit Cavilla, ovšem dostaneme možnost až někdy v příštím roce, natáčení čtvrté sezony totiž teprve probíhá. Snad vydrží aspoň do páté, která bude podle Netflixu tou poslední (viz náš článek). Že by to nakonec nemusel být úplný průšvih, naznačuje fanouškovská koláž: