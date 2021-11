RECENZE: Forza Horizon 5 je závodní událost roku

Ačkoli jsme původně očekávali, že první do next-gen cíle dojedou okruhové závody Forza Motorsport 8, rok po vydání nových konzolí přijíždí festivalová arkáda Forza Horizon 5. Poslední okruhová Forza Motorsport 7 vyšla v roce 2017, zatímco do Británie zasazená Forza Horizon 4 až o rok později. Vzhledem k tomu, že čtvrtá Forza Horizon je nejúspěšnější závodní hra na Xboxu, dává sázka na tuto značku smysl.

Forza Horizon 5 těží z předešlých dílů a zároveň je to i její největší slabina. Je to zkrátka pořád to stejné, jen větší, hezčí a zábavnější. Za mě je pětka dosud nejlepší díl a říkám si, kam se chtějí tvůrci z Playground Games dále posunout, protože sami sobě nastavují laťku opravdu vysoko. Na druhou stranu, pokud se vám žádný z předešlých festivalových dílů nelíbil nebo jste u některého z nich v poslední době lidově řečeno vyhořeli, pětku si nepořizujte.

Hra začíná bombasticky, a to shozem aut z letadla přímo do herního světa. Opět si tak vyzkoušíme to nejlepší v různých situacích, třeba Mercedes-AMG Project ONE, než se před námi otevřou brány festivalu. Samozřejmostí je tvorba postavy, která zahrnuje i takové detaily, jako jsou hodinky na zápěstí. Další kosmetické předměty si lze buď koupit za herní měnu, nebo zpřístupnit hraním. Váš avatar tak může mít na hlavě kulicha, kovbojský klobouk, ale i skafandr či leteckou přilbu. Můžete mít místo obou paží protézy, nastavit si identitu jako oni/je a na hlavu si usadit zelenou korunu. Nekecám! Zkrátka jako na skutečných závodech.

Když už je řeč o tom, jak hra odráží realitu (ano, jsem mistr oslích můstků), tvůrci se prý snažili o to, aby se jejich vize Mexika co nejvíc blížila skutečnosti. Najali si na to dokonce kulturního poradce, který dohlížel na zpracování příběhu, postav atd. V Mexiku jsem nikdy nebyl, ale řeknu vám, je to skvělá země, v níž jsou všichni cool, kluci jsou kluci, a když narazíte na kresby na zdech, nejsou to hnusné čmáranice jako všude jinde, ale umělecká díla nějakého známého mexického umělce.

Trochu si z toho utahuju, ale výsledek, tedy jakási romantizovaná verze Mexika, mě stejně baví. Není to jen prostředí, ale i hudba, různé památky a to vše nasáknete v té nejhezčí podobě. Příběh o hvězdě festivalu, která to všem nandavá, samozřejmě nemá parametry oscarového hitu, nicméně některé linie jsou hezky udělané. Budete například spolupracovat s hereckou hvězdou, fotografovat přímo uprostřed písečné bouře „dramatické“ snímky či si poslechnete příběh o dědečkovi a jeho veteránovi.

V praxi festival funguje tak, že je pouze na vás, kterými oblastmi se budete prokousávat jako první. Můžete se soustředit na silniční závody, dát přednost offroadu či kaskadérským kouskům. Absolutní svoboda.

Můžete si jen tak pustit třeba vážnou hudbu a projíždět se s formulí po silnicích. Můžete hledat stodoly, v nichž je ukrytý nějaký vrak, který vám zrestaurují a brzy přivezou do vaší garáže. Můžete usednout do monster trucku a předvádět triky či si zazávodit s vlakem nebo týpky na člunech. Můžete se pokusit udělat co nejdelší skok. Můžete sbírat cedule po herním světě, abyste získali bonusové zkušenosti a levnější rychlé cestování.

Můžete se snadno spojit s kamarády a hrát spolu, nebo se vrhnete do různých online eventů, například battle royale Eliminatora. V Arcade budete rozbíjet v časovém intervalu co nejvíc piñat. Jsou zde samozřejmě i sezónní události s odměnami. Můžete si zkusit navrhnout nějaký svůj event, nebo naopak otestujete komunitní tvorbu. Zkoušel jsem misi, v níž jsem s džípem ujížděl z jurského parku v plamenech, a musím uznat, že to byla v rámci hry opravdu pěkně navržená jednohubka.

Je to zkrátka na vás. Důležité každopádně je, že za všechny aktivity, a to včetně porážení kaktusů v poušti, získáváte body. Zisk další úrovně znamená mimo jiné to, že si můžete zatočit na kole štěstí, a vyhrát tak nové auto, oblek či obnos peněz.

Obrovská míra svobody se týká i nastavení vozů a hry. Pořád to bude sice jen arkáda, ale jak moc, to je na vás. Čím méně pomocníků a asistentů budete mít zapnutých, tím víc peněz budete získávat. U oblíbených aut si budete chtít aktivovat perky a možná si i pohrát s tuningem. Nastavení je opravdu hodně, takže možná využijete předem připravené sety od ostatních hráčů. Samozřejmostí je úprava laků.

Dlouho jsem se vyhýbal tomu, co mě praštilo do očí jako první. Grafika. Forza Horizon vždy vypadala líbivě, nicméně pětka je někde jinde. Je to víc prvků v jedné nádobě, ať už zmíním fantastické zpracování oblohy, víc detailů vegetace, efekty kouře, prachu či deště. Dohromady je to neskutečná nádhera, zejména pokud máte adekvátní zobrazovač. Pustil jsem si na Xboxu Series X starší Forzu Horizon 4 s next-gen patchem a ten posun je sakra znát.

Z fotorežimu

Mapa Mexika je přitom o padesát procent větší než mapa čtyřky a láká na celkem jedenáct biomů. Změna ročního období se projevuje v každém biomu jinak, například jezírko v poušti je během zimy vyschlé. Mně nejvíc bavila taková ta klasická venkovská krajina s různými usedlostmi, pak džungle a bažiny. Podíváme se ovšem i do města, na poušť či tropické pobřeží.

Což mi připomíná, že některé cedule jsou v herním světě celkem dobře ukryty. Například k jedné jsem se musel propracovat skokem ze skály na balkon v resortu u moře. Zničit ve hře můžete kde co, ať už to je zídka, menší keře a stromy, ploty… je to svým způsobem uspokojivé. V jednom z úkolů jsem například demoloval všechna lehátka na pláži.

Jediné, co u pětky nedokážu docenit, je přítomnost ray-tracingu v režimu Forzavista, kdy si detailně prohlížíte svá auta v garáži. Na Xboxu Series X si také musím vybrat, zda chci hrát v režimu hezké grafiky (4K / 30 FPS), nebo výkonu (4K / 60 FPS). Rozdíly v grafice nejsou tak velké, 60 FPS je pro závody samozřejmě lepší, nicméně častokrát jsem měl náladu se zkrátka jen kochat. Je to zkrátka hra, kterou chcete hrát na next-genu nebo slušném PC.

Hra startuje s víc než pětistovkou vozů, další nezanedbatelné množství se tam ještě průběžně objeví. Závody můžete absolvovat s čím chcete, byť samozřejmě taková formule se na offroad moc nehodí. Potěší také přítomnost českých titulků, byť u některých hlášek nepůsobí překlad úplně na sto procent.

Popravdě řečeno, nečekal jsem, že mě tato série ještě někdy tak uchvátí, jako svého času druhý díl. Ale stalo se, pětka mě úplně odpálila. Pokud pochybujete, přesvědčte se sami, Forza Horizon 5 bude dostupná v Game Passu (na PC i konzolích) hned v den svého vydání.