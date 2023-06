Dávejte pozor na Dragon’s Dogma 2, nenápadné RPG se může stát králem žánru

Fanoušci počítačových her na hrdiny zažívají skvělé období. Aktuálně si užívají vymodlené Diablo 4, za pár dnů je čeká Final Fantasy XVI a do konce roku ještě Starfield, Baldur’s Gate 3, Avowed, Path of Exile 2, datadisk k Cyberpunku nebo remaky starších Person. A to zmiňuji jen ta nejzvučnější jména.

Opět se samozřejmě můžeme těšit na souboje s obrovskými monstry.

Mezi těmito těžkými vahami by pak mohlo zapadnout jméno Dragon’s Dogma, což by ale byla obrovská škoda. Už první díl z roku 2012 se stal v jistých kruzích legendou. Sice nepřinesl překonání historických tabulek, v průběhu let se ale jeho sláva rozšířila. Hodně tomu pomohlo i pozdější vydání na PC, pro společnost Capcom šlo tehdy o nejrychleji prodávanou počítačovou hru vůbec, celkem se napříč platformami prodalo 7,6 milionu kopií.

Druhý díl je pak v každém ohledu ambicioznější a první trailer vypadá parádně. Autoři slibují čtyřikrát větší mapu než minule, ani ta už přitom nebyla malá. Hra si ponechala svou temnou estetiku, která více než rozjásané JRPG připomíná sérii Souls, zůstal i systém takzvaných kumpánů. I když půjde o ryze single playerový zážitek, můžete si najímat postavy ostatních hráčů, kteří pak fungují jako klasičtí členové party.

Informací je zatím k dispozici málo, samotný trailer je ale natolik povedený, že se Dragon’s Dogma 2 okamžitě zařadilo mezi nejpříjemnější překvapení letošní „falešné“ E3. Pondělní prezentace v rámci Capcomácké show už sice moc nových informací nepřinesla, ale to až tak nevadí, už tak jsme zaháčkováni. Bohužel v tuto chvíli ještě netušíme, kdy hra vyjde, jisté ale je, že tentokrát už majitelé PC oproti konzolistům nebudou muset čekat ani o den déle.