Chystaná čínská hra o Opičím králi vám nádhernou grafikou vezme dech

Loňské představení hry Black Myth: Wukong přišlo jako blesk z čistého nebe (viz náš článek). V nejlidnatější zemi světa se samozřejmě hraje ve velkém, většina tamní produkce ovšem spadá do žánru pro běžného Evropana nepochopitelných a lacině vypadajících online her. Studio Game Science chce ovšem tyto zaveden pořádky změnit a chystá hru, která se minimálně po grafické stránce vyrovná klasické západní AAA produkci. Po zhlédnutí nových záběrů ovšem musíme naznat, že ji spíš ještě překonává.

Autoři totiž přešli na nový Unreal Engine páté generace (viz náš článek) a zdá se, že se rychle naučili využívat všech jeho předností.

Víc než jednotlivé moderní efekty oceňujeme nevídanou míru detailů, které jsou věnovány každému objektu na obrazovce. Vše má prý být aktuální ukázka přímo z hraní, nikoli jen pečlivě sestříhaný a dodatečně upravený trailer, jak bývá zvykem. Otázkou samozřejmě je, jak se povede optimalizace, vzhledem k plánovanému vydání až v roce 2023 na to ovšem mají autoři stále spoustu času.

Co se týče samotné náplně, taková sláva už to není. Black Myth na první pohled připomíná klasickou 3rd person akci plnou soubojů a poskakování. Ale proč ne, vzhledem k neobvyklému zasazení do prostředí čínské mytologie by to klidně mohlo fungovat.