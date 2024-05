Hraní přeruší reklama na hamburger. Hráči si utahují z nenasytnosti EA

Pokud máme jako hráči něčeho opravdu dost, tak jsou to různé zákeřné cestičky, jak z nás vymámit extra peníze na hře, kterou jsme si museli zakoupit. Někdy to má formu otravných mikrotransakcí, jindy nekonečných a vesměs zbytečných dodatků nebo třeba předplatného typu battle pass. Vydavatelství Electronic Arts (EA), které má s takovými praktikami víc než bohaté zkušenosti, to však pořád nestačí.

Andrew Wilson, ředitel této společnosti, během posledního setkání s investory k příležitosti zveřejnění posledních hospodářských výsledků naznačil, že společnost plánuje přidat reklamy i do velkých herních titulů. Pak by mohlo nejenom vybírat peníze od hráčů za samotné hry, ale zároveň také kasírovat i inzerenty za zobrazení reklam.

Jak bude taková věc vypadat, sice nepřiblížil, nicméně nyní víme, že na tom vydavatelství interně pracuje. Podle Wilsona má být taková věc „citelně zasazena do herních zážitků“, ale těžko říct, co se za tímto prohlášením skrývá.

Reklamy ve hrách samozřejmě nejsou nic nového, koneckonců si možná pamatujete na různé reklamní billboardy ve hrách, jako je Burnout: Paradise, Need for Speed Underground 2, Alan Wake a dalších. Reklamní poutače navíc tak nějak patří ke sportovním hrám, objevují se na mantinelech v hokejových zápasech v sérii her NHL, najdete je i ve fotbale. To jsou koneckonců věci, co v podstatě odrážejí skutečnou předlohu, jelikož na těchto místech jsou reklamy i v reálu.

Jenže soudě podle toho, jakou má vydavatelství EA pověst, se nejde než připravit na nejhorší. A do té doby o tom lze aspoň vtipkovat, jak předvedli po zveřejnění těchto informací uživatelé sociálních sítí. Objevila se tak třeba videa, ve kterých se během napjatých scén ve hrách objevuje reklama na hamburgery:

HunterTV☄️ @itsHunterTV Imagine if Call of Duty did this💀 https://t.co/uQbEZpFIHk https://t.co/sJN0v4SVjK oblíbit odpovědět

Jiní lidé si takovou věc představují víc jako něco, co byste mohli najít třeba v mobilní hře nebo při sledování videa na YouTube. Hra by vám v jednu chvíli ukázala v rohu obrazovky odpočítávání do další reklamy a pak by vám ji prostě strčila před oči. Teď se tomu možná ještě smějeme, ale kdo ví, jak to bude v budoucnu:

Utěšovat se v tuto chvíli můžeme především tím, že jde pouze o teoretické plány, které po patřičné vlně nevole ze strany hráčů mohou zůstat pouze v teoretické rovině. Vzhledem k tomu, že různé utahování si ze slov Wilsona už jen na sociální síti X sbírá miliony zhlédnutí, si to snad EA rozmyslí.