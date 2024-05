Netflix konečně ukázal nového Zaklínače. Vzhled nebude problém, ale co příběh?

Po vcelku slušné první sezoně nabral seriál o Zaklínači sestupnou tendenci a i kvůli několika ne úplně úspěšným odbočkám (viz třeba mizerný prequel Pokrevní pouto) Netflix zcela promrhal veškerý divácký potenciál, který tato značka mohla mít. Žádný div, že to představitele hlavního hrdiny a velikého fanouška knižní i herní předlohy Henryho Cavilla přestalo bavit a ze své role po třetí sezoně odstoupil.

Pro závěrečné dvě série ho jako Geralta nahradí Liam Hemsworth a i když to bude mít u fanoušků těžké (viz náš článek), nakonec to možná dopadne dobře. Alespoň tedy, co můžeme usuzovat z čerstvě vydaného kratičkého traileru. V něm se sice nemluví, ale atmosféru má správně temnou.

Obavy tak máme spíše ze scénáře. Že se autoři často odklánějí od předlohy, by až tak nevadilo, pouhou vizualizaci knih nepotřebujeme. Že však vynechanou látku nedokážou ničím smysluplným nahradit a své postavy nechají po většinu času jen chodit z místa na místo a plácat bezobsažné fráze, to už je veliký problém.

Jestli se tvůrci poučili z kritiky a dokážou příběh uzavřít tak, abychom se při jeho sledování neunudili k smrti, se ovšem dozvíme až za dlouho. Aktuálně totiž teprve probíhá natáčení.