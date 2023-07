Zaklínač, to ještě někoho zajímá? Seriálu na Netflixu padá sledovanost

Všeho moc škodí a platí to i pro tak skvělé věci, jako je Zaklínač. Kultovní fantasy série spisovatele Andrzeje Sapkowského počátkem devadesátých let uchvátila čtenáře ve slovanských zemích, jeho slávu do celého světa pak pomohla rozšířit vynikající série videoher od společnosti CD Projekt. Obzvláště její třetí díl se povedl a bez přehánění je jednou z nejlepších videoher všech dob. Následná seriálová adaptace od Netflixu sice ortodoxní fanoušky už natolik nepotěšila, dokázala ale přilákat miliony nových. Jenže pak se to zvrtlo.

Zaklínačův prequel Krevní pouto se Netflixu opravdu nepovedl.

Po velikém komerčním úspěchu bylo rychle ohlášeno tolik nových řad, spin-offů, prequelů či komiksových kraťasů, že se v tom běžný fanoušek začal ztrácet. A vzhledem k tomu, jak prudce klesala jejich kvalita, klesala i ochota to napravit. Aktuální, třetí sezona (nebo lépe řečeno zatím její první polovina) tak navzdory pořádné marketingové kampani už zdaleka nedělá takové „vlny“, jako tomu bylo u první, a vlastně i druhé. Ta totiž ještě lidem stála alespoň za to, aby se jí na internetu vysmívali a uráželi ji. Trojka nezvládne už ani to. Jediné zajímavé na ní je, že je to poslední příležitost, jak v hlavní roli vidět Henryho Cavilla, který, přestože je velikým fandou značky, od vysněného projektu raději odstoupil.

Značka Zaklínač si zaslouží víc než jen milion jakž takž koukatelných derivátů.

Známá fanouškovská stránka Redanian Intelligence vyčíslila, že sledovanost prvního dílu třetí série oproti té minulé poklesla o třicet procent, což rozhodně není málo. Ano, můžeme se bavit o tom, jestli je zvolená metrika objektivní a jestli většina lidí nečeká na to, až vyjde i druhá polovina sezony, ale rozhodně je evidentní, že Zaklínač na Netflixu už netáhne tak jako dřív. Ostatně vidíme to sami i na našich stránkách – zájem čtenářů o cokoliv s „Witcherem“ v posledních měsících razantně opadl.

Někdy je pro podobně vyčpělé značky nejlepší dát si na chvíli pauzu a poté to zkusit jinak, v tomto případě to ale nehrozí, slíbené už jsou totiž alespoň další dvě sezony.

Doufejme, že své publikum nechce podobným způsobem přesytit i CD Projekt, ze stejného univerza totiž chystá rovnou čtyři další hry. Otázkou je, jestli do doby, než vyjdou, nebudou mít všichni Zaklínače už plné zuby. Zatím jim ale zvýšený zájem o hru vyhovuje, alespoň tedy co se prodejů starších her týče.