Remake prvních Falloutů nebude, jsou perfektní, tak jak jsou, zní z Bethesdy

Fallout je jednou z mála značek, které zůstávají relevantní i po desetiletích od svého vzniku. Pravda, akčnější pojetí moderních dílů i nedávný seriál od Amazonu mají s originálními hrami společného jen málo, zase však do ikonického postapokalyptického světa přivedly miliony nových fanoušků.

Isometrický Fallout je dobrý, takový jaký už je.

Nabízí se tak myšlenka, že by Bethesda mohla využít popularity a čekání na oficiální pátý díl zkrátit fanouškům tvorbou remaku nebo alespoň remasteru kultovních prvních isometrických dílů.

Todd Howard z Bethesdy o těchto spekulacích moc dobře ví, není jim ale příliš nakloněn a v rozhovoru s youtubovým kanálem MrMattyPlays vysvětlil, že něco takového určitě nemá v plánu.

„Hlavní je pro nás zajistit, aby byly dostupné a abyste si je mohli zahrát i na PC,“ vysvětlil své priority s tím, že potenciální vylepšení zvažovali, ale nedává jim příliš smysl.

Má totiž za to, že podstatná část kouzla her z éry původního Falloutu byla dána tehdejší dobou a kdyby něco změnili, byť v dobrém úmyslu a k lepšímu, ono kouzlo by se vypařilo. Podobně se pak staví i k potenciálním konzolovým portům: „Pokud vás zajímá můj názor, tak nejlepší způsob, jakým původní Fallouty hrát, je pomocí myši a klávesnice na PC.“

Zní to rozumně, ostatně remaků a remasterů už je v posledních letech až příliš. Jen je zajímavé, že to říká zrovna člověk, který svůj Skyrim vydal v poslední dekádě na každé myslitelné platformě.