Co nám ta ženská kecá do fotbalu? S hejtry jsem počítala, říká Svitková

„Ze své strany mám pozitivní ohlasy, pouze na sociálních sítích se pomalu a jistě začínají objevovat hejtři, se kterými jsem počítala. S tím jsem do toho šla, že to nebude jednoduché. Fotbal je pro chlapy často téma, do něhož by se ženská neměla míchat,“ pousměje se Svitková.

„Jen ti, co si to někdy zkusili, vědí, jak je to náročná disciplína. Ale mě hrozně baví a určitě se budu dál snažit zlepšovat.“

Osmadvacetiletá záložnice Chelsea, jež od zimy hostuje ve Slavii, není za mikrofonem žádný zelenáč. Na Canal+ Sport působí coby expertka na Premier League, s Českou televizí spolupracovala třeba během loňského mistrovství světa žen. Jenže tehdy její postřehy málokdo řešil.

Až nyní Svitkovou poznala široká veřejnost. Nemá plzeňský přízvuk? Co ten tón hlasu? Fakt tomu rozumí? Blonďatý úkaz.

Líbí se vám postřehy Kateřiny Svitkové k mistrovství Evropy ve fotbale? celkem hlasů: 896 Ano Ne Nevim, je mi to jedno, komentář nevnímám

Názory jsou různorodé. Někteří s nostalgií vzpomínají na Pavla Karocha. Svéráze, s nímž se ČT před dvěma lety rozloučila. Jiní naopak ženský faktor neodsuzují, nýbrž vítají. „Je výborná,“ míní hokejová reportérka Darina Vymětalíková.

„Vím, že jsem pod větším drobnohledem než chlapi. Ale to jsem teď i na hřišti ve Slavii, jelikož jsem přišla z Chelsea. Jakmile se nebude dařit, lidi si kopnou. Já jsem ale připravená,“ má jasno Svitková.

Je prvním českým ženským hlasem na velkém mužském turnaji. V západní Evropě je to běžná věc. Třeba v Německu se historicky první ženou komentující fotbalový šampionát mužů stala Claudia Neumannová, na kanálu ZDF promlouvala během Eura 2016 ve Francii. V Česku je průkopnicí Svitková.

Možná si vybavíte experiment z jara 2021, kdy si při derby Sparty se Slavií mohli diváci O 2 TV Sport díky multidimenzi zvolit vedle tradičního mužského komentáře i ženský.

Šlágrem provázela Klára Janáčková, převážně tenisová komentátorka, s modelkou Kristýnou Schickovou, sestrou českého útočníka. Reakce? Rozpačité, mírně řečeno. Od té doby na O 2 TV Sport najdeme ryze fotbalové reportérky, dámy s mikrofonem na trávníku.

V České televizi komentují hráčky bývalé či současné ženský fotbal. Ovšem troufnout si zabrousit do mužského světa? To je jiný kalibr. Vhodných adeptek je nedostatek. Chybí čas a hlavně chuť.

„Holky se o mužském fotbalu v televizi mluvit bojí. Mají v hlavě: Co když se spletu? Co na to řeknou ostatní? Vždyť to sleduje tolik lidí. Ale Katka strach nemá, je do toho zapálená,“ říká David Kalous, reportér ČT, který se Svitkovou komentuje zápasy ženské reprezentace.

Jak ji tedy poznal coby kolegyni? „Je přímočará, umí trefně popsat, co se děje, pochválí, ale i zkritizuje. Žádný alibismus. Přitom plno komentátorů se bojí říct pravdu. A do studia chodí vždy pečlivě připravená, s deskami a informacemi, což se u všech expertů neděje.“

Možná jste ji slyšeli, jak v pondělí komentovala s Jaromírem Bosákem zápas Slovenska s Belgií (1:0), načež usedla do studia v roli expertky na Rakousko - Francie (0:1). Ve středu zase provázela s Bosákem duelem Německa s Maďarskem.

Má napilno. Jen závěr šampionátu kvůli zápasům národního týmu s Dánskem a Španělskem vynechá. Tedy pokud bude fit.

Jak dlouho hodlá ještě takřka denně nazouvat kopačky? „V komentování vidím svou budoucnost. Snad prošlapu cestu dalším holkám, snad nás jednou bude víc.“