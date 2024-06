Všichni společníci v Dragon Age budou pansexuální. Nahota je samozřejmost

Jeden z hlavních důvodů, proč miliony hráčů milují hry od Bioware je dokonalé prokreslení všech hlavních protagonistů. Zatímco ve většině ostatních her si hráči společníky do party vybírají čistě kvůli jejich schopnostem, ve hrách jako Baldur’s Gate, Mass Effect nebo Knights of the Old Republic člověk klidně oželí nějaké to číslo ve statistikách prostě proto, že si k nim vybudoval osobní vztah.

Dragon Age je velmi „gay friendly“ už od prvního dílu a novinka na tom nic nezmění.

Často vyeskaluje v milostné vzplanutí, ostatně ne nadarmo se Mass Effectu v mainstreamových médiích někdy přezdívalo „vesmírné porno.“ Autoři přitom už od počátků myslí progresivně na všechny hráče a nabízí i homosexuální postavy.

Nejinak tomu bude samozřejmě i v chystaném pokračování série Dragon Age, které vyjde ještě do konce roku (viz náš článek). I tady budou tzv. romance jedním z hlavních taháků, tentokrát však členové party nebudou mít striktně vyhraněné sexuální preference a každý z nich bude moci s hráčem navázat milostný vztah bez ohledu na jeho pohlaví. Podobným způsobem to bylo řešeno už ve druhém díle série, případně loňské hře roku Baldur’s Gate 3, takže to nutně neznamená, že kvůli tomu snad budou vedlejší postavy méně propracované, jen to přináší větší nároky na scénáristy, kteří se musí připravit na více možných situací.

Jasně definované sexuální preference nemají ani postavy v loňském hitu Baldur’s Gate 3.

Režisérka hry Corinne Buscheová, která se na sociálních sítích označuje jako „queerosexual gendermancer,“ prozradila magazínu IGN, že celkem bude k dispozici sedm společníků a pokud s nimi nebudete chtít navázat intimní vztah, může stát, že si sami najdou jiného partnera.

Jelikož hra bude mít dospělý rating, můžeme se také těšit na nahotu a pikantní scény. Jejich zpracování se pak bude lišit podle osobnosti vašeho partnera. „Stejně jako ve skutečném životě mají naši společníci rozdílné osobnosti. Někteří z nich jsou více fyzičtí, agresivnější a někteří jsou více… máme například gentlemana nekromanta, který je více důvěrný a smyslný,“ vysvětluje, že nepůjde o jednu univerzální animaci, ve které se jen vymění 3D modely.

Vypadá to, že se autoři této velkorozpočtové hry chtějí zavděčit každému, nezbývá než doufat, že si i nový díl milionové série zachová svůj jedinečný výraz. Dragon Age: The Veilguard by měl vyjít ještě letos na podzim a to na PC a poslední dvě generace herních konzolí.