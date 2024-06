Příští fanouškovský samsung povyroste. Bude spíše verzí Plus

Samsung Galaxy S24 FE se očekává na podzim a oproti zvyklostem povyroste tak, že půjde spíš o fanouškovskou edici zvětšeného modelu Galaxy S24 Plus než běžného provedení. Korejský výrobce tak možná přiměje více zákazníků ke koupi, když jarní běžný model bude stále v prodeji za podobnou cenu.

Nový FE model má totiž dostat 6,65palcový plochý displej, který je skoro stejně velký jako u modelu Galaxy S24 Plus (6,7"). Pro kontext je třeba uvést, že loňský model Galaxy S23 SE má jen 6,4palcový displej a běžný Galaxy S24 dokonce jen 6,2palcový.

Fanouškovská novinka povyroste celkově. Podle serveru GizNext, který zveřejnil rendery od únikáře OnLeaks, mají být totiž její rozměry 162 × 77,3 × 8 mm. Novinka tak bude větší nejen než loňský Galaxy S23 FE (158 × 76,5 × 8,2 mm), ale současně větší než letošní Galaxy S24 Plus (158,5 × 75,9 × 7,7 mm).

Rozměry telefonu budou větší navzdory nevelkým okrajům displeje, jak odhalují rendery. Ty také ukazují, že fanouškovský samsung bude mít docela výraznou bradu, tedy širší spodní rámeček displeje.

Design chystané novinky bude pokračovat v zavedeném elegantním designovém stylu Samsungu. Bude tedy opět minimalistický s kovovým rámečkem s plochými boky. Na zádech telefonu bude trojice fotoaparátů se samostatnými kulatými průzory pro čočky umístěnými pod sebou.

Fotoaparát se pravděpodobně od modelů Galaxy S24 a S24 Plus nezmění. K dispozici tak bude hlavní 50Mpix snímač, který bude doplňovat širokoúhlý 12Mpix fotoaparát a 10Mpix telefoto snímač. Přední kamerka v průstřelu displeje bude rovněž 10Mpix.

Na většině trhů včetně toho českého použije Samsung vlastní procesor Exynos 2400, tedy stejný čip, jaký používají modely Galaxy S24 i S24 Plus. Jen některé trhy se pravděpodobně dočkají čipu Snapdragon 8 Gen 3. Operační paměť by měla být shodná s modelem Galaxy S24 Plus, tedy 12 GB. Běžný Galaxy S24 má operační paměť jen 8 GB. Úložiště bude pravděpodobně minimálně 256GB.

Vzhledem k době uvedení by chystaná novinka měla dostat Android 15 a prostředí One UI 7. Chybět nebudou již představené prvky umělé inteligence Galaxy AI. Zásadní vylepšení umělé inteligence lze ovšem očekávat až zkraje příštího roku pro modely řady Galaxy S25, pro které budou obchodním tahákem. Poté se dostanou na stávající modely.