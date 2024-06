Děláte z nás hlupáky. Černý samuraj a Japonsko od Ubisoftu se Japoncům nelíbí

V traileru se mihnou bambusový les, vodopády, svatyně, déšť či zasněžené hory. Má to svůj důvod. Herní lokace se totiž tentokrát nemění jen s počasím, ale také v rámci střídání ročních období. Jisté je, že fanoušky fotografických režimů čekají žně.

Jedno se ovšem nezměnilo. Prakticky od odhalení hry budí vášně jedna z hlavních postav, černý samuraj Jasuke a celkové vyobrazení Japonska. Ačkoliv je Jasuke historická postava, o to, zda to byl samuraj, se vedou pře. Nebývá časté, aby představení nového Assassin’s Creed mělo na YouTube víc palců dolů než nahoru, ale dílu Shadows se to podařilo. A minimálně japonské publikum poukazuje na další a další nesrovnalosti a věci, které se mu nelíbí.

Japonsky psané příspěvky zmiňují nepřesnosti v architektuře, erbech, etiketě, ale i v sezonním ovoci v koších, které tam v daném ročním období nemá co dělat. Zaznívá také, že některá místa vypadají spíš jako Čína než Japonsko.

Nechápou, proč se Jasukemu ostatní postavy klaní a proč, když je masakruje, zaznívá hip hopový hudební podkres. „Pravý samuraj by buď zemřel v boji, nebo spáchal seppuku. Jasuke má k samurajovi společensky i morálně daleko,“ píše jeden z japonských uživatelů k příběhu.

Další se domnívají, že Ubisoft dělá z Japonců hlupáky a vysmívá se japonské kultuře. Najdou se ovšem i sarkastické komentáře, které se ptají, ve které zemi v Asii se hra odehrává a zda se někdy mohou těšit i na hru zasazenou do Japonska. „Doteď jsem to nechápal. Teď už naprosto rozumím pojmu ‚kulturní apropriace‘,“ píše další.

Pravdou je, že ani ceněný Ghost of Tsushima (v květnu vyšel i na PC) nebyl historicky přesný. Na druhou stranu způsob, jakým západní tvůrci hru zpracovali, se i v Japonsku dočkal vřelého přijetí.

Ve výsledku ovšem bude záležet pouze na prodejích. Pokud naplní očekávání, nelze očekávat, že by Ubisoft svůj přístup změnil, pokud ne, bude si sypat popel na hlavu.