Avowed měl původně být multiplayerový, změna nebyla snadná

Společnost Obsidian vznikla na troskách milovaného studia Black Isle a pokračovala v jeho filozofii vytváření komplexních her na hrdiny pro dospělejší publikum. Už svojí prvotinou Knights of the Old Republic II: The Sith Lords se katapultovali do první ligy, kde tvoří jeden hit za druhým. Mimo jiné mají na svědomí vůbec nejlepší Fallout hru New Vegas, skvělou adaptaci seriálu South Park, jeden z největších hitů loňského roku Pentiment nebo dvojici olbřímích RPG Pillars of Eternity.

Avowed na první pohled připomíná Skyrim.

A právě do jejich světa bude zasazena i jejich nadcházející hra Avowed, která si očividně bere inspiraci v legendárním Skyrimu. Inu proč ne, když nám jeho autoři nejsou ani po více než deseti letech od jeho vydání sami schopní přinést oficiální pokračování.

Nechybělo však mnoho a Avowed mohlo být úplně jiné. Šéf studia Feargus Urquhart totiž ve svém novém videu přiznal, že se původně snažili Microsoftu „prodat“ hru přes úplně jinou vlastnost.

„Jednou z věcí, na kterou jsem opravdu tlačil, bylo, že Avowed bude mít kooperativní multiplayer, a na tom jsem dlouho trval,“ prozradil zkušený vývojář, čím chtěl přesvědčit investory, aby mu dali k dispozici desítky milionů dolarů.

Jenže v průběhu času zjistil, že se kvůli tomu stále více vzdaluje filozofii, podle níž dosud vždy postupoval. „Po nějaké době práce jsme si uvědomili, že se nesoustředíme na věci, které nám jdou nejlépe,“ vysvětlil, proč v průběhu vývoje otočil o 180 stupňů a proč že se tedy finální verze hry bude tolik lišit od původní vize.

Přepracovat podstatu hry prý zabralo osm měsíců tvrdé práce, jestli se to vyplatilo, se budeme moci přesvědčit už v příštím roce. Bohužel jen na xboxech a PC, playstationová verze se zatím neplánuje.