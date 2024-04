Pif paf, slýchává před tréninky táta Krčmář. Ve střelbě nám ujel vlak, říká

Vedle fyzické přípravy a přemítání nad minulou nepříliš vydařenou sezonou se má nejzkušenější český reprezentant v těchto dnech co ohánět i jako čerstvě dvojnásobný otec.

„Musím říct, že porod vyšel perfektně na období volna, takže jsem se doma snažil co nejvíc pomáhat,“ řekl Krčmář při otevření nové biatlonové posilovny v Jablonci, kde je reprezentační centrum. „Samozřejmě až všechno naplno vypukne, bude složitější skloubit rodinu s tréninky, ale s manželkou jsme se na to připravovali dopředu, takže věřím, že to zvládneme,“ dodal třiatřicetiletý závodník, stříbrný ve sprintu z olympiády v Pchjongčchangu 2018.

Jak si nový přírůstek do rodiny užíváte?

Samozřejmě teď člověk nemůže přijít domů, sednout si a relaxovat, ale čeká ho další kolotoč. Ale jsou to krásné roky a jsou jednou za život, takže stojí za to si je užít. Máme ještě dvouletého syna, před kterým teď musíme malou chránit, protože on ještě nemá moc citu a vždycky po ní skočí. Ale je s ním už sranda a začíná mluvit.

Vy ale nejste úplně typický tatínek, valnou část roku trávíte kvůli biatlonu v zahraničí. Jak odloučení snášíte?

Poslední dva roky jsem byl v nové situaci otce a musím potvrdit slova ostatních rodičů, že návraty jsou najednou veselejší a odjezdy smutnější. Čtrnáct dní se dá vydržet, třetí týden pryč už je horší, ale v dnešní době je možnost videohovorů, takže je to mnohem snadnější než dřív. Když jsem navíc někde v dojezdové vzdálenosti, rodina za mnou může přijet. Snažíme se to skloubit tak, aby ani jedna strana netrpěla.

Jak se coby otec malých dětí mezi závody vyspíte?

Před mistrovstvím světa v Novém Městě jsem trávil v přípravě dva a půl týdne doma v Jablonci, a to jsem si vždycky ustlal na gauči, abych se vyspal. Teď už jsme dětem zřídili pokojíček, ale kolikrát to končí tím, že já spím v pokojíčku a děti s manželkou v posteli. A trošku jsem taky musel upravit svůj denní režim. Dřív jsem byl sova, chodil jsem spát později. Teď jsem to úplně otočil, spát chodím brzo a vstávám v šest ráno. Během dubna jsem si na to tak zvykl, že teď už se v šest budím samovolně.

Váš dvouletý synek Viktor už chápe, co děláte? Kouká se na vaše závody v televizi?

Nevím, jestli to úplně chápe, ale když mu řeknu, že jdu trénovat, říká pif paf. Což docela odpovídá. Když jsem se doma připravoval na mistrovství světa, koukali jsme se spolu na závody v televizi a každý biatlonista, který projel, u něj byl táta, táta. Musel jsem mu vysvětlit, že táta jsem já a ti v televizi jsou mí soupeři. Občas ho beru i do posilovny, jen musím dávat pozor, aby na něj nespadla nějaká činka. Když má nové vjemy, je to nejhodnější dítě na světě. Asi bude mít k biatlonu blíž než jiné děti, ale velký rozum z toho ještě nemá.

V jabloneckém centru Olymp vám teď otevřeli novou biatlonovou posilovnu. V čem pomůže?

Vejdou se do ní nové přístroje i menší pás na lyžování a všechno to teď máme na jednom místě. Protahovací a posilovací zóna je teď čistší, působí víc hygienicky a taky je tu klimatizace, takže posilování v létě bude mnohem příjemnější. Samozřejmě to ale není o tom, že když jdete do hezčí posilovny, budete automaticky lepší, ale budete sem chodit raději a bude to komfortnější.

Asi už jste hodně přemýšlel o minulé sezoně, která nedopadla podle vašich představ. Už jste si udělal nějaké závěry?

Hlavní je ten, že chci zůstat zdravý. Vloni jsem si prošel různými peripetiemi, a když jsem o tom během dubna přemýšlel, dospěl jsem k názoru, že můj finální výsledek nebyl úplně tak špatný na to, že jsem dva měsíce v létě netrénoval. Samozřejmě jsem si představoval umístění do desátého místa na světovém šampionátu v Novém Městě, ale tam mi chyběla střelecká stabilita. Takže si teď nervu vlasy, ale snažím se zůstat v klidu a pokračovat v práci, která sezonu předtím byla velice dobrá. Trend není špatný, máme i porovnání, jak se trénuje ve světě. Důležité ale je i psychické nastavení v dané chvíli. Kolikrát jsem se během zimy necítil sebejistý a ono se to pak podepíše i na střelnici. Na tom musím zapracovat.

U týmu skončil střelecký trenér Matthew Emmons. Očekáváte změnu ve střelecké přípravě?

Myslím si, že ve střelecké přípravě by změna přijít měla. Teď jsme před startem přípravy a porada s trenéry nás teprve čeká, ale s kluky z reprezentace jsme se shodli na tom, co by se dalo v přípravě změnit, abychom byli konkurenceschopní zejména ve střelbě. Budu naprosto upřímný: za poslední dva roky nám v ní ujel vlak. Je potřeba být rychlejší a přesnější.

Měl jste po sezoně čas na odpočinkové aktivity, nebo vám veškerý čas vyplnila rodina?

Letos jsem si díky očekávání potomka nic neplánoval. Celou dobu jsem tady v Jablonci, maximálně děláme výlety za rodinou na Moravu a do Krkonoš. Letošní sezonu jsem končil s velkou motivací do té další a už jsem přemýšlel, čím bych tomu pomohl. Věnoval jsem se speciálnímu cvičení a nastavení těla, chodil jsem cvičit do posilovny, abych se dal do kupy a byl připravený.

Ani na Spartu jste jako její známý fanoušek nezašel?

Je pravda, že jsem byl dvakrát na hokeji a jednou na fotbale, ale oproti předešlým rokům to musím trochu filtrovat. Nejde jet na každý zápas, i když bych moc chtěl, chci si užít čas s rodinou. Zároveň nás teď čeká domácí mistrovství světa v hokeji a na nějaký zápas se určitě půjdu podívat. Ve chvílích, kdy koukám na jiný sport a fandím, si taky odpočinu.