Zaregistrovat se a věřit loterii. Jak získat vstupenky na zápasy fotbalistů na Euru

Největší šanci zakoupit vstupenky budou mít ti, kteří o ně zažádají přes fotbalovou asociaci (FAČR) na webu www.fotbal.cz. Formulář bude dostupný do středy 6. prosince 22:00.

Každý zájemce bude muset vyplnit pouze jméno, e-mailovou adresu a informaci, z jakého kraje bude cestovat. Asociace totiž ve spolupráci s Českými drahami počítá s vypravením zvláštních fanouškovských vlaků.

Pokud bude zájem fanoušků o lístky větší než nabídka, o držitelích rozhodne loterie. „Není proto podstatné, kdy se zájemci o vstupenky zaregistrují, a nemusí se tak přihlašovat hned v prvních minutách po zpřístupnění formuláře. Každý žadatel má stejnou šanci na úspěch bez ohledu na to, kdy bude jeho žádost podána,“ upozorňuje asociace.

Ve čtvrtek 7. prosince a v pátek 8. prosince rozešle asociace všem úspěšným žadatelům unikátní kód UEFA. Ten bude platit na konkrétní zápas a umožní zakoupit až čtyři vstupenky.

Samotný prodej vstupenek si režíruje UEFA na svém webu. Po registraci v rámci Ticket Portalu UEFA a po zadání unikátního kódu UEFA budou moci fanoušci zakoupit vstupenky na konkrétní utkání. Kód bude nutné uplatnit do pátku 15. prosince do 17:00, kdy prodej končí.

Vstupenky se budou prodávat ve čtyřech cenových kategoriích za 30, 60, 150 a 200 eur. Pro fanoušky bude k dispozici nejvíc vstupenek v nejlevnější úrovni, kterou UEFA nazývá Fans First - tyto vstupenky budou na většině stadionů znamenat místa za brankami.

Fotbalová asociace zároveň bude informovat také žadatele, kteří v loterii neuspějí. Ti se budou moci zapojit ještě do druhého kola, a to přímo v rámci Ticket Portalu UEFA. Po registraci a deklarování zájmu o konkrétní zápasy UEFA bude o držitelích losovat.

Soutěžit se bude o vstupenky, které se nevykoupí v rámci hlavního prodeje po registraci přes fotbal.cz. Zapojit se do této části prodeje vstupenek bude možné do 15. prosince do 17:00.

„FAČR doporučuje zapojit se do této druhé loterie pouze v případě, že žadatel neuspěje v prvním kole, což bude vědět nejpozději 8. prosince. Poté bude zbývat ještě celý týden, než se prodejní okno uzavře,“ oznámila asociace.

Prosincová vlna prodeje je určená pro fanoušky týmů, které se na UEFA EURO 2024 kvalifikovaly. Tedy včetně české reprezentace.

První vlnu prodeje vstupenek spustila Evropská fotbalová unie (UEFA) v říjnu. Zájemci mohli žádat maximálně o čtyři vstupenky na zápas a na jeden den, aniž by věděli, jaké soupeře uvidí. Zájem výrazně překročil kapacitu, o držitelích rozhodl los.

Vstupenky na zápasy týmů, které postoupí z baráže, podrží UEFA do března.